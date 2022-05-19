Спорткар для джентльменов: представлен самый мощный и быстрый Rolls-Royce (фото)

Первый Rolls-Royce от Brabus получил 700-сильный двигатель, а отделку его салона сделали еще роскошнее.

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Немецкое ателье Brabus славится тюнингом Mercedes-Benz, но порой дорабатывает и другие авто. Теперь же немцы взялись улучшить роскошный седан Rolls-Royce Ghost. Об этом сообщается на официальном сайте Brabus.

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[ + – ] На крышке багажника появился небольшой спойлер Фото: brabus.com

Новый Rolls-Royce Ghost Brabus 700 (именно так назвали авто) выглядит довольно-таки скромно – тюнеры решили не искажать изысканный британский стиль. Доработанный седан узнается по измененным бамперам, сдержанному аэродинамическому обвесу и небольшому заднему спойлеру. Кроме того, кузов занизили на 30 мм и установили особые колесные диски Brabus Monoblock M "Platinum Edition" диаметром 22 дюйма.

[ + – ] В отделке салона использованы кожа и карбон Фото: brabus.com

В отделке салона использованы дорогая перфорированная кожа и карбон. У задних пассажиров теперь есть откидные столики и новые съемные планшеты в спинках передних сидений.

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Цифровое обозначение в названии указывает на то, что мощность 6,75-литрового турбированного V12 увеличили с 571 до 700 л. с. Пиковый крутящий момент вырос с 850 до 950 Н∙м. В добавок, появилась спортивная выхлопная система.

[ + – ] Задним пассажирам добавили откидные столики Фото: brabus.com

Новый Brabus 700 разгоняется до 100 км/ч за 4,6 с и развивает 250 км/ч. Это самый мощный и самый быстрый Rolls-Royce.

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