Спорткар для джентльменів: представлений найпотужніший і найшвидший Rolls-Royce (фото)

Перший Rolls-Royce від Brabus отримав 700-сильний двигун, а обробку його салону зробили ще розкішнішим.

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Німецьке ательє Brabus славиться тюнінгом Mercedes-Benz, але часом допрацьовує інші авто. Тепер німці взялися покращити розкішний седан Rolls-Royce Ghost. Про це повідомляють на офіційному сайті Brabus.

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[ + – ] На кришці багажника з'явився невеликий спойлер Фото: brabus.com

Новий Rolls-Royce Ghost Brabus 700 (саме так назвали авто) має досить скромний вигляд — тюнери вирішили не спотворювати вишуканий британський стиль. Доопрацьований седан можна впізнати за зміненими бамперами, стриманим аеродинамічним обважуванням і невеликим заднім спойлером. Крім того, кузов занизили на 30 мм і встановили спеціальні колісні диски Brabus Monoblock M "Platinum Edition" діаметром 22 дюйми.

[ + – ] В обробці салону використані шкіра та карбон Фото: brabus.com

В обробці салону використані дорога перфорована шкіра та карбон. У задніх пасажирів тепер є відкидні столики та нові знімні планшети у спинках передніх сидінь.

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Цифрове позначення в назві свідчить про те, що потужність 6,75-літрового турбованого V12 збільшили з 571 до 700 к. с. Піковий крутний момент виріс з 850 до 950 Н∙м. На додачу, з'явилася спортивна вихлопна система.

[ + – ] Заднім пасажирам додали відкидні столики Фото: brabus.com

Новий Brabus 700 розганяється до 100 км/год за 4,6 с та розвиває 250 км/год. Це найпотужніший і найшвидший Rolls-Royce.

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