Ford выплатит $7 миллионов родственникам жертвы ДТП

Суд постановил, что дефекты конструкции Ford Mustang стали причиной гибели американки в ДТП. Автопроизводитель должен выплатить ее семье компенсацию.

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Концерн Ford Motor должен выплатить 7 миллионов долларов компенсации родственникам 19-летней Бреанны Бамгарнер, погибшей в ДТП. Такое решение принял суд в американском штате Южная Каролина. Об этом сообщает издание Charleston Gazette-Mail.

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Американка Бреанна Бамгарнер стала жертвой ДТП в 2016 году, управляя Ford Mustang 2014 года выпуска. Присяжные решили, что причиной ее смерти являются дефекты конструкции автомобиля.

Смертельная авария произошла на скоростном шоссе 33. Пикап Toyota, управляемый Анной Эриксон, слетел с трассы на обочину и когда возвращался назад на дорогу, то выехал на встречную полосу и врезался в Ford Mustang.

От удара в Mustang заклинило двери, а вытекшая тормозная жидкость воспламенилась и машина загорелась. Бреанна Бамгарнер не смогла выбраться и сгорела заживо.

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Присяжные постановили, что в смерти Бреанны Бамгарнер только 1% вины Анны Эриксон, а 99% — Ford Motor. Причиной ее гибели назвали дефекты конструкции Mustang, по причине которых тормозная жидкость вытекла, авто воспламенилось, а водительская дверь заклинила. Теперь американский концерн должен выплатить семье погибшей 7 млн. долларов.

Адвокат Ford Джим Фини отметил, что 1,6-тонный пикап врезался в Mustang на скорости 95 км/ч, из-за чего дверь вогнулась и ее невозможно было открыть. Ни один существующий стандарт безопасности не требует от автомобилей выдерживать столь сильный удар. В Ford Motor рассматривают возможность подать апелляцию.

Ранее Фокус сообщал, что в новом Range Rover обнаружен опасный дефект — подушки безопасности могут самопроизвольно раскрыться.