Ford виплатить $7 мільйонів родичам жертви ДТП

Суд ухвалив, що дефекти конструкції Ford Mustang спричинили загибель американки в ДТП. Автовиробник має виплатити її сім'ї компенсацію.

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Концерн Ford Motor має виплатити 7 мільйонів доларів компенсації родичам 19-річної Бреанни Бамгарнер, яка загинула в ДТП. Таке рішення ухвалив суд в американському штаті Південна Кароліна. Про це повідомляє видання Charleston Gazette-Mail.

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Американка Бреанна Бамгарнер стала жертвою ДТП у 2016 році, керуючи Ford Mustang 2014 року випуску. Присяжні вирішили, що причиною смерті є дефекти конструкції автомобіля.

Смертельна аварія сталася на швидкісному шосе 33. Пікап Toyota, керований Анною Еріксон, злетів із траси на узбіччя і, коли повертався назад на дорогу, виїхав на зустрічну смугу та врізався у Ford Mustang.

Від удару в Mustang заклинило двері, а гальмівна рідина, що витекла, спалахнула, і машина загорілася. Бреанна Бамгарнер не змогла вибратися та згоріла живцем.

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Присяжні ухвалили, що в смерті Бреанни Бамгарнер лише 1% провини Анни Еріксон, а 99% — Ford Motor. Причиною її загибелі назвали дефекти конструкції Mustang, через які гальмівна рідина витекла, авто спалахнуло, а двері водія заклинили. Тепер американський концерн має виплатити сім'ї загиблої 7 млн доларів.

Адвокат Ford Джим Фіні зазначив, що 1,6-тонний пікап врізався в Mustang на швидкості 95 км/год, через що двері увігнулися, і їх неможливо було відчинити. Жоден стандарт безпеки не вимагає від автомобілів витримувати такий сильний удар. У Ford Motor розглядають можливість подати апеляцію.

Раніше Фокус повідомляв, що в новому Range Rover виявлено небезпечний дефект — подушки безпеки можуть мимоволі розкритися.