BMW показали самое мощное и быстрое дизельное авто в мире (фото)

Заряженный BMW Alpina B3 с доработанным 3,0-литровым турбодизелем способен развить 305 км/ч. Модель предлагают в кузове седан или универсал.

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BMW 3 Series только недавно прошел обновление, а уже получил первую заряженную версию от Alpina. Причем, поначалу принадлежащее BMW тюнинг-ателье показало дизельную версию "тройки". Об этом сообщает официальный сайт BMW Alpina.

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[ + – ] BMW Alpina B3 развивает 305 км/ч Фото: BMW

Новый BMW Alpina B3 получил доработанную турбодизельную шестерку объемом 3,0 л. Она развивает 495 л. с. и обладает огромным крутящим моментом в 730 Н∙м.

[ + – ] Автомобиль узнается по обвесу и заднему спойлеру Фото: BMW

Динамика BMW Alpina B3 – на уровне спорткаров. Дизельное авто разгоняется до 100 км/ч за 3,6 с и развивает 305 км/ч. На данный момент это самый мощный и самый быстрый в мире серийный легковой автомобиль с дизельным двигателем.

[ + – ] BMW Alpina D3 S – менее мощная 350-сильная версия модели Фото: BMW

Также представили менее мощный 350-сильный вариант BMW Alpina D3 S. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,8 с и достичь 273 км/ч.

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Тюнинг BMW 3 Series от Alpina также включает доработанную подвеску и перенастроенное рулевое управление. Замедляют авто увеличенные тормоза диаметром 395 мм спереди и 345 мм сзади.

[ + – ] У цифровой панели приборов изменена графика Фото: BMW

BMW Alpina B3 и D3 S предложены в кузовах седан и универсал. Узнать их можно по обвесу, заднему спойлеру, четырем выхлопным трубам и фирменным 19-дюймовым дискам Alpina. В салоне установлены спортивные кресла и изменена графика цифровой панели приборов.

[ + – ] BMW Alpina B3 получил новые спортивные сиденья Фото: BMW

Продажи заряженных дизельных BMW стартуют с октября. Alpina B3 будет стоить от 88 600 евро, а D3 S – от 77 050 евро.

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