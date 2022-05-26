BMW показали найпотужніше і швидке дизельне авто у світі (фото)
Заряджений BMW Alpina B3 із доопрацьованим 3,0-літровим турбодизелем здатний розвинути 305 км/год. Модель пропонують у кузові седан або універсал.
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BMW 3 Series тільки нещодавно пройшов оновлення, а вже отримав першу заряджену версію від Alpina. Причому спочатку тюнінг-ательє, що належить BMW, показало дизельну версію "трійки". Про це повідомляє офіційний сайт BMW Alpina.
Новий BMW Alpina B3 отримав допрацьовану турбодизельну шістку об'ємом 3,0 л. Вона розвиває 495 к. с. і має величезний крутний момент 730 Н∙м.
Динаміка BMW Alpina B3 — на рівні спортивних автомобілів. Дизельне авто розганяється до 100 км/год за 3,6 с і розвиває 305 км/год. Наразі це найпотужніший і найшвидший у світі серійний легковий автомобіль із дизельним двигуном.
Також представили менш потужний 350-сильний варіант BMW Alpina D3 S. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 4,8 секунди і досягти 273 км/год.Важливо
Тюнінг BMW 3 Series від Alpina також враховує допрацьовану підвіску та переналаштоване рульове управління. Уповільнюють авто збільшені гальма діаметром 395 мм спереду та 345 мм ззаду.
BMW Alpina B3 та D3 S запропоновані в кузовах седан та універсал. Впізнати їх можна за обважуванням, заднім спойлером, чотирма вихлопними трубами і фірмовими 19-дюймовими дисками Alpina. У салоні встановлені спортивні крісла та змінено графіку цифрової панелі приладів.
Продаж заряджених дизельних BMW стартує із жовтня. Alpina B3 коштуватиме від 88 600 євро, а D3 S — від 77 050 євро.
Раніше Фокус розповідав про найшвидший BMW в історії. Спорткар M4 CSL оснащений 550-сильним турбомотором.