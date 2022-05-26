BMW показали найпотужніше і швидке дизельне авто у світі (фото)

Заряджений BMW Alpina B3 із доопрацьованим 3,0-літровим турбодизелем здатний розвинути 305 км/год. Модель пропонують у кузові седан або універсал.

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BMW 3 Series тільки нещодавно пройшов оновлення, а вже отримав першу заряджену версію від Alpina. Причому спочатку тюнінг-ательє, що належить BMW, показало дизельну версію "трійки". Про це повідомляє офіційний сайт BMW Alpina.

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[ + – ] BMW Alpina B3 розвиває 305 км/год Фото: BMW

Новий BMW Alpina B3 отримав допрацьовану турбодизельну шістку об'ємом 3,0 л. Вона розвиває 495 к. с. і має величезний крутний момент 730 Н∙м.

[ + – ] Автомобіль впізнається за обвісом і заднім спойлером Фото: BMW

Динаміка BMW Alpina B3 — на рівні спортивних автомобілів. Дизельне авто розганяється до 100 км/год за 3,6 с і розвиває 305 км/год. Наразі це найпотужніший і найшвидший у світі серійний легковий автомобіль із дизельним двигуном.

[ + – ] BMW Alpina D3 S – менш потужна 350-сильна версія моделі Фото: BMW

Також представили менш потужний 350-сильний варіант BMW Alpina D3 S. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 4,8 секунди і досягти 273 км/год.

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Тюнінг BMW 3 Series від Alpina також враховує допрацьовану підвіску та переналаштоване рульове управління. Уповільнюють авто збільшені гальма діаметром 395 мм спереду та 345 мм ззаду.

[ + – ] У цифровій панелі приладів змінено графіку Фото: BMW

BMW Alpina B3 та D3 S запропоновані в кузовах седан та універсал. Впізнати їх можна за обважуванням, заднім спойлером, чотирма вихлопними трубами і фірмовими 19-дюймовими дисками Alpina. У салоні встановлені спортивні крісла та змінено графіку цифрової панелі приладів.

[ + – ] BMW Alpina B3 отримав нові спортивні сидіння Фото: BMW

Продаж заряджених дизельних BMW стартує із жовтня. Alpina B3 коштуватиме від 88 600 євро, а D3 S — від 77 050 євро.

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