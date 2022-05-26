RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

BMW показали найпотужніше і швидке дизельне авто у світі (фото)

2226
BMW Alpina B3, новий BMW Alpina B3, BMW Alpina, BMW Alpina B3 2023, тюнінг BMW 3 Series
Фото: BMW | BMW Alpina B3 запропонований в кузовах седан та універсал

Заряджений BMW Alpina B3 із доопрацьованим 3,0-літровим турбодизелем здатний розвинути 305 км/год. Модель пропонують у кузові седан або універсал.

BMW 3 Series тільки нещодавно пройшов оновлення, а вже отримав першу заряджену версію від Alpina. Причому спочатку тюнінг-ательє, що належить BMW, показало дизельну версію "трійки". Про це повідомляє офіційний сайт BMW Alpina.

BMW Alpina B3, новий BMW Alpina B3, BMW Alpina, BMW Alpina B3 2023, тюнінг BMW 3 Series
BMW Alpina B3 розвиває 305 км/год
Фото: BMW

Новий BMW Alpina B3 отримав допрацьовану турбодизельну шістку об'ємом 3,0 л. Вона розвиває 495 к. с. і має величезний крутний момент 730 Н∙м.

BMW Alpina B3, новий BMW Alpina B3, BMW Alpina, BMW Alpina B3 2023, тюнінг BMW 3 Series
Автомобіль впізнається за обвісом і заднім спойлером
Фото: BMW

Динаміка BMW Alpina B3 — на рівні спортивних автомобілів. Дизельне авто розганяється до 100 км/год за 3,6 с і розвиває 305 км/год. Наразі це найпотужніший і найшвидший у світі серійний легковий автомобіль із дизельним двигуном.

BMW Alpina B3, новий BMW Alpina B3, BMW Alpina, BMW Alpina B3 2023, тюнінг BMW 3 Series
BMW Alpina D3 S – менш потужна 350-сильна версія моделі
Фото: BMW

Також представили менш потужний 350-сильний варіант BMW Alpina D3 S. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 4,8 секунди і досягти 273 км/год.

Важливо
Нова сімка BMW здивувала дизайном та технологіями: подробиці, фото та відео
Нова сімка BMW здивувала дизайном та технологіями: подробиці, фото та відео

Тюнінг BMW 3 Series від Alpina також враховує допрацьовану підвіску та переналаштоване рульове управління. Уповільнюють авто збільшені гальма діаметром 395 мм спереду та 345 мм ззаду.

BMW Alpina B3, новий BMW Alpina B3, BMW Alpina, BMW Alpina B3 2023, тюнінг BMW 3 Series
У цифровій панелі приладів змінено графіку
Фото: BMW

BMW Alpina B3 та D3 S запропоновані в кузовах седан та універсал. Впізнати їх можна за обважуванням, заднім спойлером, чотирма вихлопними трубами і фірмовими 19-дюймовими дисками Alpina. У салоні встановлені спортивні крісла та змінено графіку цифрової панелі приладів.

BMW Alpina B3, новий BMW Alpina B3, BMW Alpina, BMW Alpina B3 2023, тюнінг BMW 3 Series
BMW Alpina B3 отримав нові спортивні сидіння
Фото: BMW

Продаж заряджених дизельних BMW стартує із жовтня. Alpina B3 коштуватиме від 88 600 євро, а D3 S — від 77 050 євро.

Раніше Фокус розповідав про найшвидший BMW в історії. Спорткар M4 CSL оснащений 550-сильним турбомотором.