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Mercedes-Benz не будет выпускать автомобили с механической коробкой передач

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Фото: Mercedes-Benz | С 2023 года Mercedes-Benz будут доступны только с "автоматом"

Подавляющее большинство Mercedes-Benz продаются с автоматическими КПП, и эта тенденция сохраняется последние 20 лет. "Механику" сейчас предлагают лишь для трех моделей немецкой марки.

Mercedes-Benz отказывается от механических коробок передач. С 2023 года их перестанут предлагать для легковых моделей немецкой марки. Об этом заявил представитель пресс-службы концерна в комментарии немецкому изданию Automobilwoche.

Разговоры об отказе от механической КПП шли еще с 2020 года. Причина такого решения понятна – крайне низкий спрос. За последние 20 лет популярность этого типа коробки передач в мире резко уменьшилась.

mercedes-benz, механическая КПП, автоматическая КПП, продажи авто
Механическая коробка передач сейчас доступна только для трех моделей Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz

В премиальном сегменте, где представлены модели Mercedes-Benz, это особенно заметно. Подавляющее большинство Mercedes-Benz, проданных за XXI веке, оснащены "автоматом". А новая стратегия немецкой марки делает ставку на более дорогие авто.

Мало того, для большинства легковых Mercedes-Benz "механика" уже недоступна. Сейчас ее можно выбрать только для отдельных версий Mercedes-Benz A-Class, B-Class и CLA, причем их продается очень мало.

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Немаловажным является и тот факт, что в Mercedes-Benz начали активную электрификацию своей линейки и к 2035 году откажутся от бензиновых и дизельных двигателей. А электромобили не оснащают механической коробкой передач.

Ранее Фокус рассказывал, что из-за низкого спроса Hyundai и Kia снимут с производства несколько известных моделей.