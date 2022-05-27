Mercedes-Benz не випускатиме автомобілі з механічною коробкою передач

Більшість Mercedes-Benz продається з автоматичними КПП, і ця тенденція зберігається останні 20 років. "Механіку" зараз пропонують лише для трьох моделей німецької марки.

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Mercedes-Benz цурається механічних коробок передач. З 2023 року їх припинять пропонувати для легкових моделей німецької марки. Про це заявив представник пресслужби концерну у коментарі німецькому виданню Automobilwoche.

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Розмови про відмову від механічної КПП тривали ще з 2020 року. Причина такого рішення зрозуміла — вкрай низький попит. За останні 20 років популярність цього типу коробки у світі різко зменшилася.

[ + – ] Механічна коробка передач зараз доступна лише для трьох моделей Mercedes-Benz Фото: Mercedes-Benz

У преміальному сегменті, де представлені моделі Mercedes-Benz, це особливо помітно. Більшість Mercedes-Benz, проданих за XXI столітті, оснащена "автоматом". А нова стратегія німецької марки робить ставку на дорожчі авто.

Понад те, для більшості легкових Mercedes-Benz "механіка" вже недоступна. Зараз її можна вибрати лише для окремих версій Mercedes-Benz A-Class, B-Class та CLA, причому їх продається дуже мало.

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Важливим є і той факт, що в Mercedes-Benz розпочали активну електрифікацію своєї лінійки і до 2035 року відмовляться від бензинових та дизельних двигунів. А електромобілі не оснащують механічною коробкою передач.

Раніше Фокус розповідав, що через низький попит Hyundai та Kia знімуть із виробництва кілька відомих моделей.