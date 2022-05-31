Ищет топливо: в Украине создали Telegram-бот, информирующий о наличии бензина на АЗС

Бот следит за ситуацией на наиболее крупных сетях заправок в разных городах Украины и посылает сообщения подписчикам о типе имеющегося топлива.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Веб-разработчик из Кропивницкого Роман Богатый создал Telegram-бот PetrolAlertUA, который сообщает, когда на заправках появляется бензин. Об этом Богатый рассказал изданию AIN.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, бот отслеживает наличие топлива на наиболее крупных сетях заправок в разных городах Украины и информирует подписчиков о том, какое горючее есть в наличии на той или иной АЗС.

"В связи с дефицитом топлива, пришлось использовать приложения сетей АЗС и карты приложения "ЛУН Місто" для поиска станции, где мог бы заправить свое авто. Но такой способ оказался немного неудобным: приходилось постоянно следить за картами", — рассказал разработчик. В итоге Богатый решил автоматизировать эту рутину для себя, так родился проект по созданию специального бота для общего пользования.

Как объясняет украинец, бот аккумулирует данные, которые публикуют АЗС на своих сайтах и картах. Сейчас он отслеживает сети WOG, OKKO, ANP и SOCAR, однако Роман работает над тем, чтобы расширить этот список в ближайшее время.

Чтобы получать оповещения из Telegram о ситуации на заправках, надо настроить бот под свои потребности: указать город, где вы проживаете, а также тип топлива, который вас интересует — бензин, дизель или газ (можно выбрать несколько вариантов). При необходимости эти настройки можно изменить.

Напомним, дефицит бензина в Украине продолжится, как минимум, до июля. Европейские страны не могут поставлять топливо в необходимых объемах, поэтому Украине придется везти его издалека.

Ранее Фокус сообщал о том, на заправках в каких украинских регионах уже нет очередей за топливом.