Шукає паливо: в Україні створили Telegram-бот, який інформує про наявність бензину на АЗС

Бот стежить за ситуацією на найбільших мережах заправок у різних містах України та надсилає повідомлення підписникам про тип наявного палива.

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Веброзробник із Кропивницького Роман Багатий створив Telegram-бот PetrolAlertUA, який повідомляє, коли на заправках з'являється бензин. Про це Багатий розповів виданню AIN.

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За його словами, бот відстежує наявність палива на найбільших мережах заправок у різних містах України та інформує підписників про те, яке пальне є в наявності на тій чи іншій АЗС.

"У зв'язку з дефіцитом палива, довелося використовувати додатки мереж АЗС та карти програми "ЛУН Місто" для пошуку станції, де міг би заправити своє авто. Але такий спосіб виявився трохи незручним: доводилося постійно стежити за картками", — розповів розробник. У результаті Багатий вирішив автоматизувати цю рутину для себе, так народився проєкт створення спеціального бота для загального користування.

Як пояснює українець, бот акумулює дані, що публікують АЗС на своїх сайтах та картах. Наразі він відстежує мережі WOG, OKKO, ANP та SOCAR, проте Роман працює над тим, щоб розширити цей список найближчим часом.

Щоб отримувати оповіщення з Telegram про ситуацію на заправках, треба налаштувати бот під свої потреби: вказати місто, де ви проживаєте, а також тип палива, яке вас цікавить — бензин, дизель чи газ (можна вибрати кілька варіантів). За потреби ці налаштування можна змінити.

Нагадаємо, дефіцит бензину в Україні продовжиться, як мінімум, до липня. Європейські країни не можуть постачати паливо у необхідних обсягах, тому Україні доведеться везти його здалеку.

Раніше Фокус повідомляв про те, на заправках у яких українських регіонах вже немає черг за паливом.