Рассекречен новый компактный кроссовер Hyundai за $18 500 (фото)

Доступный кроссовер Hyundai Venue обновят и сделают похожим на модели Tucson и Palisade. Кроме того, он получит экономичный турбомотор и новую роботизированную КПП.

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Опубликованы первые рендеры и видео с Hyundai Venue 2023. Недорогой компактный кроссовер пройдет плановый фейслифтинг и будет презентован 20 июня, а его продажи стартуют с осени по цене от 18 500 долларов. Изображения и подробности модели опубликовали на официальном сайте Hyundai.

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[ + – ] Hyundai Venue получит новый 120-сильный турбомотор Фото: Hyundai

Новый Hyundai Venue обновят в духе старших братьев Tucson и Palisade. С ними кроссовер роднят новая хромированная решетка радиатора и тоненькие светодиодные фары. Фонари кроссовера соединены светящейся линией. Кроме того, предложат спортивную версию N Line с аэродинамическим обвесом и увеличенными колесными дисками.

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Салон Hyundai Venue 2023 пока не рассекретили, но известно, что кроссовер получит новый руль. А топовые версии модели оснастят виртуальной панелью приборов и большим сенсорным дисплеем мультимедийной системы.

[ + – ] Фонари соединены диодной полосой Фото: Hyundai

На смену 1,6-литровой атмосферной бензиновой четверке придет более экономичный трехцилиндровый турбомотор объемом 1,0 л и мощностью 120 л. с. На смену 6-ступенчатой автоматической КПП придет 7-ступенчатый робот. Также в некоторых странах кроссовер Hyundai Venue продолжат оснащать 1,2-литровым 82-сильным бензиновым двигателем и 1,5-литровым турбодизелем на 115 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что Hyundai и Kia снимут с производства сразу несколько известных моделей из-за низкого спроса.