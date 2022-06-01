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Розсекречено новий компактний кросовер Hyundai за $18 500 (фото)

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Фото: Hyundai | Кросоверу змінять дизайн передньої частини

Доступний кросовер Hyundai Venue оновлять та зроблять схожим на моделі Tucson та Palisade. Крім того, він отримає економічний турбомотор та нову роботизовану КПП.

Опубліковані перші рендери та відео з Hyundai Venue 2023. Недорогий компактний кросовер пройде плановий фейсліфтинг і його презентуватимуть 20 червня, а його продажі стартують з осені за ціною від 18 500 доларів. Зображення та подробиці моделі опублікували на офіційному сайті Hyundai.

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Hyundai Venue отримає новий 120-сильний турбомотор
Фото: Hyundai

Новий Hyundai Venue оновлять у дусі старших братів Tucson та Palisade. З ними кросовер ріднять нові хромовані решітки радіатора та тоненькі світлодіодні фари. Ліхтарі кросовера з'єднані лінією, що світиться. Крім того, запропонують спортивну версію N Line з аеродинамічним обвісом та збільшеними колісними дисками.

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Салон Hyundai Venue 2023 поки не розсекретили, але відомо, що кросовер отримає нове кермо. А топові версії моделі оснастять віртуальною панеллю приладів та великим сенсорним дисплеєм мультимедійної системи.

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Ліхтарі з'єднані діодною смугою
Фото: Hyundai

На зміну 1,6-літровій атмосферній бензиновій четвірці прийде економніший трициліндровий турбомотор об'ємом 1,0 л і потужністю 120 к. с. На зміну 6-ступінчастою автоматичною КПП прийде 7-ступінчастий робот. Також у деяких країнах кросовер Hyundai Venue продовжать оснащувати 1,2-літровим 82-сильним бензиновим двигуном та 1,5-літровим турбодизелем на 115 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що Hyundai та Kia знімуть з виробництва одразу кілька відомих моделей через низький попит.