Розсекречено новий компактний кросовер Hyundai за $18 500 (фото)

Доступний кросовер Hyundai Venue оновлять та зроблять схожим на моделі Tucson та Palisade. Крім того, він отримає економічний турбомотор та нову роботизовану КПП.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Опубліковані перші рендери та відео з Hyundai Venue 2023. Недорогий компактний кросовер пройде плановий фейсліфтинг і його презентуватимуть 20 червня, а його продажі стартують з осені за ціною від 18 500 доларів. Зображення та подробиці моделі опублікували на офіційному сайті Hyundai.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Hyundai Venue отримає новий 120-сильний турбомотор Фото: Hyundai

Новий Hyundai Venue оновлять у дусі старших братів Tucson та Palisade. З ними кросовер ріднять нові хромовані решітки радіатора та тоненькі світлодіодні фари. Ліхтарі кросовера з'єднані лінією, що світиться. Крім того, запропонують спортивну версію N Line з аеродинамічним обвісом та збільшеними колісними дисками.

Важливо

Представлений новий Lexus RX 2023: він став потужнішим і поріднився з Toyota Camry (відео)

Салон Hyundai Venue 2023 поки не розсекретили, але відомо, що кросовер отримає нове кермо. А топові версії моделі оснастять віртуальною панеллю приладів та великим сенсорним дисплеєм мультимедійної системи.

[ + – ] Ліхтарі з'єднані діодною смугою Фото: Hyundai

На зміну 1,6-літровій атмосферній бензиновій четвірці прийде економніший трициліндровий турбомотор об'ємом 1,0 л і потужністю 120 к. с. На зміну 6-ступінчастою автоматичною КПП прийде 7-ступінчастий робот. Також у деяких країнах кросовер Hyundai Venue продовжать оснащувати 1,2-літровим 82-сильним бензиновим двигуном та 1,5-літровим турбодизелем на 115 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що Hyundai та Kia знімуть з виробництва одразу кілька відомих моделей через низький попит.