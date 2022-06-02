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Стали известны первые подробности нового семейного кроссовера Lexus TX

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Новый Lexus TX предложат в трех версиях

Кроссовер Lexus TX придет на смену семиместной версии модели RX. Модель будет близким родственником Toyota Highlander.

Новейший Lexus RX 2023 не получит удлиненную семиместную версию, как его предшественник. Это подтвердили представители японского автопроизводителя вскоре после презентации кроссовера. Дело в том, что на смену ему придет абсолютно новая семейная модель TX, сообщает сайт Motor1.

Новый Lexus TX представят в 2023 году и в иерархии марки он займет нишу между моделями RX и LX. Кроссовер построят на той же платформе TNGA, что и RX, однако основой для него послужит Toyota Highlander (эта модель также использует архитектуру TNGA). В интернет уже попало первое шпионское фото новинки и родство с Highlander заметно невооруженным глазом.

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Кроссовер построят на базе Toyota Highlander
Фото: Toyota

Длина автомобиля составит около 5 м и он будет гораздо просторнее удлиненного Lexus RX прошлого поколения. Мало того, предложат не только семиместный, но и восьмиместный вариант. Естественно, у модели будет богатая комплектация, а салон отделают кожей и деревом.

В Lexus уже зарегистрировали три торговые марки – TX 350, TX 500h и TX 550h. Предполагается, что первая версия получит 2,4-литровый турбомотор мощностью 275 л. с., а две другие – гибридные установки мощностью 245 и 306 л. с.

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Бензиновый вариант оснастят 8-ступенчатой автоматической КПП, а гибриды – вариатором. Ожидаются модификации с передним и полным приводом.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota показала недорогой гибридный кроссовер с расходом топлива всего 6,3 л на 100 км.