Стали известны первые подробности нового семейного кроссовера Lexus TX

Кроссовер Lexus TX придет на смену семиместной версии модели RX. Модель будет близким родственником Toyota Highlander.

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Новейший Lexus RX 2023 не получит удлиненную семиместную версию, как его предшественник. Это подтвердили представители японского автопроизводителя вскоре после презентации кроссовера. Дело в том, что на смену ему придет абсолютно новая семейная модель TX, сообщает сайт Motor1.

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Новый Lexus TX представят в 2023 году и в иерархии марки он займет нишу между моделями RX и LX. Кроссовер построят на той же платформе TNGA, что и RX, однако основой для него послужит Toyota Highlander (эта модель также использует архитектуру TNGA). В интернет уже попало первое шпионское фото новинки и родство с Highlander заметно невооруженным глазом.

[ + – ] Кроссовер построят на базе Toyota Highlander Фото: Toyota

Длина автомобиля составит около 5 м и он будет гораздо просторнее удлиненного Lexus RX прошлого поколения. Мало того, предложат не только семиместный, но и восьмиместный вариант. Естественно, у модели будет богатая комплектация, а салон отделают кожей и деревом.

В Lexus уже зарегистрировали три торговые марки – TX 350, TX 500h и TX 550h. Предполагается, что первая версия получит 2,4-литровый турбомотор мощностью 275 л. с., а две другие – гибридные установки мощностью 245 и 306 л. с.

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Бензиновый вариант оснастят 8-ступенчатой автоматической КПП, а гибриды – вариатором. Ожидаются модификации с передним и полным приводом.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota показала недорогой гибридный кроссовер с расходом топлива всего 6,3 л на 100 км.