Стали відомі перші подробиці нового сімейного кросовера Lexus TX

Кросовер Lexus TX прийде на зміну 7-місної версії моделі RX. Модель буде близьким родичем Toyota Highlander.

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Новий Lexus RX 2023 не отримає подовжену семимісну версію, як його попередник. Це підтвердили представники японського автовиробника невдовзі після презентації кросовера. Річ у тому, що на зміну йому прийде абсолютно нова сімейна модель TX, повідомляє сайт Motor1.

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Новий Lexus TX представлять у 2023 році й в ієрархії марки він займе нішу між моделями RX та LX. Кросовер побудують на тій же платформі TNGA, що і RX, проте основою для нього стане Toyota Highlander (ця модель також використовує архітектуру TNGA). В інтернет вже потрапило перше шпигунське фото новинки і спорідненість із Highlander помітно неозброєним оком.

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Довжина автомобіля складе близько 5 м і він буде набагато просторішим за подовжений Lexus RX минулого покоління. Мало того, запропонують не лише семимісний, а й восьмимісний варіант. Звичайно, в моделі буде багата комплектація, а салон оброблять шкірою та деревом.

У Lexus вже зареєстрували три торгові марки — TX 350, TX 500h та TX 550h. Передбачається, що перша версія отримає 2,4-літровий турбомотор потужністю 275 к. с., а дві інші — гібридні установки потужністю 245 та 306 к. с.

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Бензиновий варіант оснастять 8-ступінчастою автоматичною КПП, а гібриди — варіатором. Очікують модифікації з переднім та повним приводом.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota показала недорогий гібридний кросовер із витратою палива лише 6,3 л на 100 км.