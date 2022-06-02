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Стали відомі перші подробиці нового сімейного кросовера Lexus TX

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Новий Lexus TX запропонують у трьох версіях

Кросовер Lexus TX прийде на зміну 7-місної версії моделі RX. Модель буде близьким родичем Toyota Highlander.

Новий Lexus RX 2023 не отримає подовжену семимісну версію, як його попередник. Це підтвердили представники японського автовиробника невдовзі після презентації кросовера. Річ у тому, що на зміну йому прийде абсолютно нова сімейна модель TX, повідомляє сайт Motor1.

Новий Lexus TX представлять у 2023 році й в ієрархії марки він займе нішу між моделями RX та LX. Кросовер побудують на тій же платформі TNGA, що і RX, проте основою для нього стане Toyota Highlander (ця модель також використовує архітектуру TNGA). В інтернет вже потрапило перше шпигунське фото новинки і спорідненість із Highlander помітно неозброєним оком.

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Кросовер збудують на базі Toyota Highlander
Фото: Toyota

Довжина автомобіля складе близько 5 м і він буде набагато просторішим за подовжений Lexus RX минулого покоління. Мало того, запропонують не лише семимісний, а й восьмимісний варіант. Звичайно, в моделі буде багата комплектація, а салон оброблять шкірою та деревом.

У Lexus вже зареєстрували три торгові марки — TX 350, TX 500h та TX 550h. Передбачається, що перша версія отримає 2,4-літровий турбомотор потужністю 275 к. с., а дві інші — гібридні установки потужністю 245 та 306 к. с.

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Бензиновий варіант оснастять 8-ступінчастою автоматичною КПП, а гібриди — варіатором. Очікують модифікації з переднім та повним приводом.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota показала недорогий гібридний кросовер із витратою палива лише 6,3 л на 100 км.