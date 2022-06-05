Черкасский завод "Богдан" перешел в государственную собственность

Черкасский автосборочный завод — одно из самых новых предприятий автомобильной отрасли в Украине. После банкротства "Богдан Моторс" его выставили на продажу.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Автосборочный завод №2 в Черкассах сменил владельца. Теперь он принадлежит не корпорации "Богдан Моторс", а государству в лице "Укрэксимбанка". Об этом сообщает черкасский телеканал "Викка".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Производственные цеха предприятия удалось продать на аукционе только с четвертой попытки. При стартовой цене в 45 млн. гривен государственный "Укрэксимбанк" предложил 51 млн. гривен.

[ + – ] На заводе производили грузовики и пикапы для ВСУ Фото: Корпорация "Богдан"

Напомним, что корпорация "Богдан Моторс" была признана банкротом в июле 2021 года. Вскоре после этого производственные цеха предприятий в Черкассах и Луцке выставили на продажу.

Черкасский автосборочный завод №2 — одно из самых новых предприятий украинского автопрома. Завод открыли в 2008 году и изначально он выпускали автомобили марки ВАЗ, а также Hyundai Elantra, Tucson и Accent. После 2014 года производство легковых авто свернули, зато наладили сборку техники для ВСУ. В частности, в производство поступили полноприводные грузовики Богдан-63172 6X6 (доработанные МАЗ-6317) и санитарные автомобили на базе китайского пикапа Great Wall Wingle 5.

Важно

Дно пробито: продажи авто в РФ обвалились до рекордно низкой отметки

Как известно, в Черкассах есть еще одно предприятие корпорации "Богдан Моторс". Оно специализируется на выпуске общественного транспорта и именно там с 2003 года производят автобусы среднего класса "Богдан" и Ataman в разных модификациях.

Ранее Фокус сообщал, что в условиях войны в Украине возобновили выпуск легковых автомобилей.