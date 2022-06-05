Черкаський завод "Богдан" перейшов у державну власність

Черкаський автоскладальний завод — одне з найновіших підприємств автомобільної галузі України. Після банкрутства "Богдан Моторс" його виставили на продаж.

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Автоскладальний завод №2 у Черкасах змінив власника. Тепер він належить не корпорації "Богдан Моторс", а державі від імені "Укрексімбанку". Про це повідомляє черкаський телеканал "Вікка".

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Виробничі цехи підприємства вдалося продати на аукціоні лише з четвертої спроби. При стартовій ціні 45 млн. гривень державний "Укрексімбанк" запропонував 51 млн. гривень.

[ + – ] На заводі виробляли вантажівки та пікапи для ЗСУ Фото: Корпорация "Богдан"

Нагадаємо, що корпорацію "Богдан Моторс" було визнано банкрутом у липні 2021 року. Незабаром після цього виробничі цехи підприємств у Черкасах та Луцьку виставили на продаж.

Черкаський автоскладальний завод №2 — одне з найновіших підприємств українського автопрому. Завод відкрили у 2008 році і спочатку він випускав автомобілі марки ВАЗ, а також Hyundai Elantra, Tucson та Accent. Після 2014 року виробництво легкових авто згорнули, натомість налаштували складання техніки для ЗСУ. Зокрема, у виробництво надійшли повнопривідні вантажівки Богдан-63172 6X6 (дороблені МАЗ-6317) та санітарні автомобілі на базі китайського пікапа Great Wall Wingle 5.

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Як відомо, у Черкасах є ще одне підприємство корпорації "Богдан Моторс". Воно спеціалізується на випуску громадського транспорту і саме там із 2003 року виробляють автобуси середнього класу "Богдан" і Ataman у різних модифікаціях.

Раніше Фокус повідомляв, що в умовах війни в Україні відновили випуск легкових автомобілів.