Как цвет автомобиля влияет на его цену на вторичном рынке – исследование

Автомобили ярких цветов лучше держат цену. Кроме того, популярность цвета авто во многом зависит от типа его кузова.

На цену авто при перепродаже влияет не только его состояние, пробег и комплектация. Цвет машины также имеет значение, причем порой существенное. Об этом свидетельствует исследование американского сайта iSeeCars.

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[ + – ] Меньше всего теряют в цене желтые авто Фото: Lamborghini

Эксперты изучили объявления о продаже 650 тыс. авто с пробегом в возрасте трех лет и определили, насколько снизились цены на авто того или иного цвета по сравнению со стоимостью в автосалоне. Результаты оказались весьма неожиданными.

Выяснилось, что в среднем трехлетние автомобили дешевеют на 15%. При этом машины желтого цвета теряют в цене всего 4,5%. На втором месте – оранжевый цвет (-10,7%), а на третьем – фиолетовый (-13,9%).

[ + – ] В сегменте седанов популярен фиолетовый цвет Фото: BMW

Самые популярные белый и серые цвета близки к среднестатистическим показателям – такие авто дешевеют на 15,5% и 14,8%, соответственно. Ну а больше всего обесцениваются коричневые авто – минус 17,8% за три года.

[ + – ] Бежевые пикапы обесцениваются меньше всего Фото: Ford

Потеря стоимости автомобилями разных цветов за три года

Желтый – 4,5% Оранжевый – 10,7% Фиолетовый – 13,9% Красный – 14% Зеленый – 14% Синий – 14,3% Серый – 14,3% Бежевый – 14,4% Серебристый – 14,8% Белый – 15,5% Черный – 16,1% Золотистый – 16,7% Коричневый – 17,8%

[ + – ] Покупатели кабриолетов предпочитают яркие цвета Фото: Mazda

Также отмечается, что популярность того или иного цвета авто варьируется в зависимости от типа кузова. Так, среди кроссоверов меньше всего теряют в цене желтые авто, а больше всего – бежевые. В сегменте пикапов все наоборот – именно бежевые машины дешевеют медленнее всех.

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Среди седанов больше всего обесцениваются авто черного окраса, а меньше всего – фиолетовые. Покупатели подержанных минивэнов предпочитают синий цвет, а кабриолетов – яркие оттенки.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине вскоре разрешат онлайн-растаможку авто. Она будет работать через приложение "Дія".