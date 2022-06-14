Как цвет автомобиля влияет на его цену на вторичном рынке – исследование
Автомобили ярких цветов лучше держат цену. Кроме того, популярность цвета авто во многом зависит от типа его кузова.
На цену авто при перепродаже влияет не только его состояние, пробег и комплектация. Цвет машины также имеет значение, причем порой существенное. Об этом свидетельствует исследование американского сайта iSeeCars.
Эксперты изучили объявления о продаже 650 тыс. авто с пробегом в возрасте трех лет и определили, насколько снизились цены на авто того или иного цвета по сравнению со стоимостью в автосалоне. Результаты оказались весьма неожиданными.
Выяснилось, что в среднем трехлетние автомобили дешевеют на 15%. При этом машины желтого цвета теряют в цене всего 4,5%. На втором месте – оранжевый цвет (-10,7%), а на третьем – фиолетовый (-13,9%).
Самые популярные белый и серые цвета близки к среднестатистическим показателям – такие авто дешевеют на 15,5% и 14,8%, соответственно. Ну а больше всего обесцениваются коричневые авто – минус 17,8% за три года.
Потеря стоимости автомобилями разных цветов за три года
- Желтый – 4,5%
- Оранжевый – 10,7%
- Фиолетовый – 13,9%
- Красный – 14%
- Зеленый – 14%
- Синий – 14,3%
- Серый – 14,3%
- Бежевый – 14,4%
- Серебристый – 14,8%
- Белый – 15,5%
- Черный – 16,1%
- Золотистый – 16,7%
- Коричневый – 17,8%
Также отмечается, что популярность того или иного цвета авто варьируется в зависимости от типа кузова. Так, среди кроссоверов меньше всего теряют в цене желтые авто, а больше всего – бежевые. В сегменте пикапов все наоборот – именно бежевые машины дешевеют медленнее всех.Важно
Среди седанов больше всего обесцениваются авто черного окраса, а меньше всего – фиолетовые. Покупатели подержанных минивэнов предпочитают синий цвет, а кабриолетов – яркие оттенки.
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