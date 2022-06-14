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Как цвет автомобиля влияет на его цену на вторичном рынке – исследование

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Фото: iStock Images | Цвет автомобиля влияет на его стоимость при перепродаже

Автомобили ярких цветов лучше держат цену. Кроме того, популярность цвета авто во многом зависит от типа его кузова.

На цену авто при перепродаже влияет не только его состояние, пробег и комплектация. Цвет машины также имеет значение, причем порой существенное. Об этом свидетельствует исследование американского сайта iSeeCars.

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Меньше всего теряют в цене желтые авто
Фото: Lamborghini

Эксперты изучили объявления о продаже 650 тыс. авто с пробегом в возрасте трех лет и определили, насколько снизились цены на авто того или иного цвета по сравнению со стоимостью в автосалоне. Результаты оказались весьма неожиданными.

Выяснилось, что в среднем трехлетние автомобили дешевеют на 15%. При этом машины желтого цвета теряют в цене всего 4,5%. На втором месте – оранжевый цвет (-10,7%), а на третьем – фиолетовый (-13,9%).

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В сегменте седанов популярен фиолетовый цвет
Фото: BMW

Самые популярные белый и серые цвета близки к среднестатистическим показателям – такие авто дешевеют на 15,5% и 14,8%, соответственно. Ну а больше всего обесцениваются коричневые авто – минус 17,8% за три года.

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Бежевые пикапы обесцениваются меньше всего
Фото: Ford

Потеря стоимости автомобилями разных цветов за три года

  1. Желтый – 4,5%
  2. Оранжевый – 10,7%
  3. Фиолетовый – 13,9%
  4. Красный – 14%
  5. Зеленый – 14%
  6. Синий – 14,3%
  7. Серый – 14,3%
  8. Бежевый – 14,4%
  9. Серебристый – 14,8%
  10. Белый – 15,5%
  11. Черный – 16,1%
  12. Золотистый – 16,7%
  13. Коричневый – 17,8%
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Покупатели кабриолетов предпочитают яркие цвета
Фото: Mazda

Также отмечается, что популярность того или иного цвета авто варьируется в зависимости от типа кузова. Так, среди кроссоверов меньше всего теряют в цене желтые авто, а больше всего – бежевые. В сегменте пикапов все наоборот – именно бежевые машины дешевеют медленнее всех.

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Среди седанов больше всего обесцениваются авто черного окраса, а меньше всего – фиолетовые. Покупатели подержанных минивэнов предпочитают синий цвет, а кабриолетов – яркие оттенки.

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