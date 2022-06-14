Як колір автомобіля впливає на його ціну на вторинному ринку – дослідження
Автомобілі яскравих кольорів краще тримають ціну. Крім того, популярність кольору авто багато в чому залежить від типу кузова.
На ціну авто в процесі перепродажу впливає не лише його стан, пробіг і комплектація. Колір машини також має значення, причому інколи істотне. Про це свідчить дослідження американського сайту iSeeCars.
Експерти вивчили оголошення про продаж 650 тис. авто з пробігом у віці трьох років і визначили, наскільки знизилися ціни на авто того чи іншого кольору, порівняно з вартістю в автосалоні. Результати виявилися дуже несподіваними.
З'ясувалося, що переважно трирічні автомобілі дешевшають на 15%. При цьому машини жовтого кольору втрачають у ціні лише 4,5%. На другому місці — помаранчевий колір (-10,7%), а на третьому — фіолетовий (-13,9%).
Найпопулярніші білий та сірі кольори близькі до середньостатистичних показників — такі авто дешевшають на 15,5% і 14,8% відповідно. А найбільше знецінюються коричневі авто — мінус 17,8% за три роки.
Втрата вартості автомобілями різних кольорів за три роки
- Жовтий — 4,5%.
- Помаранчевий — 10,7%.
- Фіолетовий — 13,9%.
- Червоний — 14%.
- Зелений — 14%.
- Синій — 14,3%.
- Сірий — 14,3%.
- Бежевий — 14,4%.
- Сріблястий — 14,8%.
- Білий — 15,5%.
- Чорний — 16,1%.
- Золотистий — 16,7%.
- Коричневий — 17,8%.
Також зазначається, що популярність того чи іншого кольору авто варіюється залежно від типу кузова. Так, серед кросоверів найменше втрачають у ціні жовті авто, а найбільше — бежеві. У сегменті пікапів усе навпаки — саме бежеві машини дешевшають найповільніше.Важливо
Серед седанів найбільше знецінюються авто чорного забарвлення, а найменше — фіолетові. Покупці вживаних мінівенів віддають перевагу синім кольорам, а кабріолетам — яскраві відтінки.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні незабаром дозволять онлайн-розмитнення авто. Воно працюватиме через програму "Дія".