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Як колір автомобіля впливає на його ціну на вторинному ринку – дослідження

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Фото: iStock Images | Колір автомобіля впливає на його вартість під час перепродажу

Автомобілі яскравих кольорів краще тримають ціну. Крім того, популярність кольору авто багато в чому залежить від типу кузова.

На ціну авто в процесі перепродажу впливає не лише його стан, пробіг і комплектація. Колір машини також має значення, причому інколи істотне. Про це свідчить дослідження американського сайту iSeeCars.

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Найменше втрачають у ціні жовті авто
Фото: Lamborghini

Експерти вивчили оголошення про продаж 650 тис. авто з пробігом у віці трьох років і визначили, наскільки знизилися ціни на авто того чи іншого кольору, порівняно з вартістю в автосалоні. Результати виявилися дуже несподіваними.

З'ясувалося, що переважно трирічні автомобілі дешевшають на 15%. При цьому машини жовтого кольору втрачають у ціні лише 4,5%. На другому місці — помаранчевий колір (-10,7%), а на третьому — фіолетовий (-13,9%).

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У сегменті седанів популярний фіолетовий колір
Фото: BMW

Найпопулярніші білий та сірі кольори близькі до середньостатистичних показників — такі авто дешевшають на 15,5% і 14,8% відповідно. А найбільше знецінюються коричневі авто — мінус 17,8% за три роки.

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Бежеві пікапи знецінюються найменше
Фото: Ford

Втрата вартості автомобілями різних кольорів за три роки

  1. Жовтий — 4,5%.
  2. Помаранчевий — 10,7%.
  3. Фіолетовий — 13,9%.
  4. Червоний — 14%.
  5. Зелений — 14%.
  6. Синій — 14,3%.
  7. Сірий — 14,3%.
  8. Бежевий — 14,4%.
  9. Сріблястий — 14,8%.
  10. Білий — 15,5%.
  11. Чорний — 16,1%.
  12. Золотистий — 16,7%.
  13. Коричневий — 17,8%.
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Покупці кабріолетів віддають перевагу яскравим кольорам.
Фото: Mazda

Також зазначається, що популярність того чи іншого кольору авто варіюється залежно від типу кузова. Так, серед кросоверів найменше втрачають у ціні жовті авто, а найбільше — бежеві. У сегменті пікапів усе навпаки — саме бежеві машини дешевшають найповільніше.

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