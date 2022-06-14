Як колір автомобіля впливає на його ціну на вторинному ринку – дослідження

Автомобілі яскравих кольорів краще тримають ціну. Крім того, популярність кольору авто багато в чому залежить від типу кузова.

На ціну авто в процесі перепродажу впливає не лише його стан, пробіг і комплектація. Колір машини також має значення, причому інколи істотне. Про це свідчить дослідження американського сайту iSeeCars.

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[ + – ] Найменше втрачають у ціні жовті авто Фото: Lamborghini

Експерти вивчили оголошення про продаж 650 тис. авто з пробігом у віці трьох років і визначили, наскільки знизилися ціни на авто того чи іншого кольору, порівняно з вартістю в автосалоні. Результати виявилися дуже несподіваними.

З'ясувалося, що переважно трирічні автомобілі дешевшають на 15%. При цьому машини жовтого кольору втрачають у ціні лише 4,5%. На другому місці — помаранчевий колір (-10,7%), а на третьому — фіолетовий (-13,9%).

[ + – ] У сегменті седанів популярний фіолетовий колір Фото: BMW

Найпопулярніші білий та сірі кольори близькі до середньостатистичних показників — такі авто дешевшають на 15,5% і 14,8% відповідно. А найбільше знецінюються коричневі авто — мінус 17,8% за три роки.

[ + – ] Бежеві пікапи знецінюються найменше Фото: Ford

Втрата вартості автомобілями різних кольорів за три роки

Жовтий — 4,5%. Помаранчевий — 10,7%. Фіолетовий — 13,9%. Червоний — 14%. Зелений — 14%. Синій — 14,3%. Сірий — 14,3%. Бежевий — 14,4%. Сріблястий — 14,8%. Білий — 15,5%. Чорний — 16,1%. Золотистий — 16,7%. Коричневий — 17,8%.

[ + – ] Покупці кабріолетів віддають перевагу яскравим кольорам. Фото: Mazda

Також зазначається, що популярність того чи іншого кольору авто варіюється залежно від типу кузова. Так, серед кросоверів найменше втрачають у ціні жовті авто, а найбільше — бежеві. У сегменті пікапів усе навпаки — саме бежеві машини дешевшають найповільніше.

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Серед седанів найбільше знецінюються авто чорного забарвлення, а найменше — фіолетові. Покупці вживаних мінівенів віддають перевагу синім кольорам, а кабріолетам — яскраві відтінки.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні незабаром дозволять онлайн-розмитнення авто. Воно працюватиме через програму "Дія".