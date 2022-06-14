Резкий рост цен и дефицит машин: авторынок Беларуси обвалился в 6 раз

Продажи новых автомобилей в Беларуси резко упали. На складах дилеров заканчиваются машины, а их цены выросли вдвое.

В мае авторынок Беларуси продемонстрировал рекордно низкий результат за последние 10 лет – продали всего 629 новых легковых и коммерческих машин. По данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), это на 83% (в 5,9 раза) меньше, чем за май 2021 года.

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Лидер рынка ВАЗ продал в прошлом месяце всего 137 авто. На втором месте — ГАЗ (94 авто), а на третьем — Geely (69 шт.). В пятерку лидеров такде попали Volkswagen (66 шт.) и Kia (54).

[ + – ] Самое популярное авто в Беларуси Lada Vesta сейчас не производится Фото: АВТОВАЗ

Продажи новых авто в Беларуси продолжают падать уже четвертый месяц. По сравнению с апрелем в мае отмечено их снижение на 30%. Всего же за пять месяцев нынешнего года в стране реализовано 10 606 машин – на 41% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Причины обвала авторынка понятны. Во-первых, после введения санкций и обвала курса белорусского рубля цены на авто выросли в среднем на 95%. Во-вторых, 70% новых машин шли в Беларусь из России. Поскольку автопроизводство там резко снизилось, то их поставки фактически прекратились.

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На рынке уже ощущается дефицит новых автомобилей. Самый популярный автомобиль в Беларуси – Lada Vesta (80 проданных авто за май), которую сейчас не выпускают. У многих дилеров остались единицы этих машин на складе.

Кроме того, не поставляют в Беларусь и запчасти к Lada и другим авто российской сборки. Пока они на складе есть, однако вскоре могут возникнуть проблемы с гарантийным и послегарантийным обслуживанием авто.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине продажи новых автомобилей за май выросли в два раза по сравнению с апрелем.