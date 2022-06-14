Різке зростання цін і дефіцит машин: авторинок Білорусі обвалився в 6 разів

Продажі нових автомобілів у Білорусі різко впали. На складах дилерів закінчуються машини, на які ціни зросли вдвічі.

У травні авторинок Білорусі продемонстрував рекордно низький результат за останні 10 років — продали лише 629 нових легкових і комерційних машин. За даними Білоруської автомобільної асоціації (БАА), це на 83% (у 5,9 раза) менше ніж за травень 2021 року.

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Лідер ринку ВАЗ продав минулого місяця лише 137 авто. На другому місці — ГАЗ (94 авто), а на третьому — Geely (69 шт.). У п'ятірку лідерів також потрапили Volkswagen (66 шт.) і Kia (54).

[ + – ] Найпопулярніше авто в Білорусі Lada Vesta зараз не виробляється Фото: АВТОВАЗ

Продажі нових авто в Білорусі продовжують падати вже четвертий місяць. Порівняно з квітнем у травні відзначено їхнє зниження на 30%. Усього ж за п'ять місяців нинішнього року в країні реалізовано 10 606 машин — на 41% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Причини обвалу авторинку зрозумілі. По-перше, після запровадження санкцій і обвалу курсу білоруського рубля ціни на авто зросли в середньому на 95%. По-друге, 70% нових машин ішли в Білорусь із Росії. Оскільки автовиробництво там різко знизилося, їхнє постачання фактично припинилися.

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На ринку вже відчувається дефіцит нових автомобілів. Найпопулярніший автомобіль у Білорусі — Lada Vesta (80 проданих авто за травень), яку зараз не випускають. У багатьох дилерів залишилися одиниці цих машин складі.

Крім того, не постачають у Білорусь і запчастини до Lada й інших авто російської збірки. Поки що вони на складі є, проте незабаром можуть виникнути проблеми з гарантійним і післягарантійним обслуговуванням авто.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні продажі нових автомобілів за травень зросли вдвічі порівняно з квітнем.