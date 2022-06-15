Представлена самая быстрая Skoda Fabia 2022: у нее полный привод и 290 сил (видео)
Skoda Fabia RS Rally2 — раллийная версия хэтчбека В-класса. Автомобиль оснастили 1,6-литровым турбомотором и сложной полноприводной трансмиссией.
Skoda Fabia 2022 получила гоночную версию RS Rally2. Пока хэтчбек проходит испытания, но уже в следующем году он примет участие в чемпионате мира по ралли. Об этом сообщает официальный сайт чешского бренда.
Новая Skoda Fabia RS Rally2 во многом схожа внешне со стандартным хэтчбеком четвертого поколения, хотя на самом деле автомобиль серьезно переработан. Расширенные колесные арки указывают на увеличенную колею, а обвес и антикрыло призваны улучшить аэродинамику. Дополнительные воздухозаборники оптимизируют охлаждения двигателя и тормозов.
В салоне появились спортивные сиденья и руль, также установлен трубчатый каркас безопасности. Для снижения веса убрали часть отделки, шумоизоляцию, задние сиденья, кондиционер и аудиосистему.
Специально для Skoda Fabia RS Rally2 разработали новый 1,6-литровый турбомотор. В его основе лежит 2,0-литровая четверка Volkswagen Golf GTI. Несмотря на меньший объем, двигатель мощнее – развивает 290 л. с. и обладает крутящим моментом в 430 Н∙м. Максимальная скорость ограничена на 200 км/ч, ведь в ралли авто редко разгоняются до такой скорости.Важно
Кроме того, раллийный хэтчбек получил 5-ступенчатую секвентальную КПП и полный привод с функцией отключения передней или задней оси. Автомобилю усилили подвеску и установили увеличенные дисковые тормоза диаметром 355 мм спереди и 300 мм сзади.
С конца нынешнего года Skoda Fabia RS Rally2 начнут поступать в раллийные команды. Их будут тестировать и готовить к старту чемпионата мира по ралли.
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