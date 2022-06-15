Представлена самая быстрая Skoda Fabia 2022: у нее полный привод и 290 сил (видео)

Skoda Fabia RS Rally2 — раллийная версия хэтчбека В-класса. Автомобиль оснастили 1,6-литровым турбомотором и сложной полноприводной трансмиссией.

Skoda Fabia 2022 получила гоночную версию RS Rally2. Пока хэтчбек проходит испытания, но уже в следующем году он примет участие в чемпионате мира по ралли. Об этом сообщает официальный сайт чешского бренда.

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[ + – ] Хэтчбеку улучшили аэродинамику Фото: Skoda

Новая Skoda Fabia RS Rally2 во многом схожа внешне со стандартным хэтчбеком четвертого поколения, хотя на самом деле автомобиль серьезно переработан. Расширенные колесные арки указывают на увеличенную колею, а обвес и антикрыло призваны улучшить аэродинамику. Дополнительные воздухозаборники оптимизируют охлаждения двигателя и тормозов.

В салоне появились спортивные сиденья и руль, также установлен трубчатый каркас безопасности. Для снижения веса убрали часть отделки, шумоизоляцию, задние сиденья, кондиционер и аудиосистему.

[ + – ] Для облегчения из салона убрали кондиционер и шумоизоляцию Фото: Skoda

Специально для Skoda Fabia RS Rally2 разработали новый 1,6-литровый турбомотор. В его основе лежит 2,0-литровая четверка Volkswagen Golf GTI. Несмотря на меньший объем, двигатель мощнее – развивает 290 л. с. и обладает крутящим моментом в 430 Н∙м. Максимальная скорость ограничена на 200 км/ч, ведь в ралли авто редко разгоняются до такой скорости.

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Кроме того, раллийный хэтчбек получил 5-ступенчатую секвентальную КПП и полный привод с функцией отключения передней или задней оси. Автомобилю усилили подвеску и установили увеличенные дисковые тормоза диаметром 355 мм спереди и 300 мм сзади.

[ + – ] Автомобиль оснастили 290-сильным турбомотором и полным приводом

С конца нынешнего года Skoda Fabia RS Rally2 начнут поступать в раллийные команды. Их будут тестировать и готовить к старту чемпионата мира по ралли.

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