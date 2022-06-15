Представлена найшвидша Skoda Fabia 2022: має повний привід і 290 сил (відео)

Skoda Fabia RS Rally2 — ралійна версія хетчбека В-класу. Автомобіль оснастили 1,6-літровим турбомотором і складною повнопривідною трансмісією.

Skoda Fabia 2022 одержала гоночну версію RS Rally2. Поки що хетчбек проходить випробування, але вже наступного року він візьме участь у чемпіонаті світу з ралі. Про це повідомляє офіційний сайт чеського бренду.

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[ + – ] Хетчбеку покращили аеродинаміку Фото: Skoda

Нова Skoda Fabia RS Rally2 багато в чому має схожий вигляд зі стандартним хетчбеком четвертого покоління, хоча насправді автомобіль серйозно перероблений. Розширені колісні арки вказують на збільшену колію, а обвіс і антикрило покликані покращити аеродинаміку. Додаткові повітрозабірники оптимізують охолодження двигуна та гальм.

У салоні з'явилися спортивні сидіння та кермо, також встановлений трубчастий каркас безпеки. Для зниження ваги прибрали частину обробки, шумоізоляцію, задні сидіння, кондиціонер і аудіосистему.

[ + – ] Для полегшення із салону прибрали кондиціонер і шумоізоляцію Фото: Skoda

Спеціально для Skoda Fabia RS Rally2 розробили новий 1,6-літровий турбомотор. У його основі лежить 2,0-літрова четвірка Volkswagen Golf GTI. Незважаючи на менший об'єм, двигун потужніший — розвиває 290 к. с. і має крутний момент 430 Н∙м. Максимальна швидкість обмежена на 200 км/год, адже в ралі авто рідко розганяються до такої швидкості.

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Крім того, ралійний хетчбек отримав 5-ступінчасту секвентальну КПП і повний привід із функцією відключення передньої або задньої осі. Автомобілю посилили підвіску та встановили збільшені дискові гальма діаметром 355 мм спереду і 300 мм ззаду.

[ + – ] Автомобіль оснастили 290-сильним турбомотором і повним приводом

Із кінця цього року Skoda Fabia RS Rally2 почнуть вступати до ралійних команд. Їх тестуватимуть і готуватимуть до старту чемпіонату світу з ралі.

Раніше Фокус повідомляв, що Mercedes-Benz S-Class отримає 700-сильну заряджену версію, причому вона буде гібридною.