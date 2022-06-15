Первый купе-кроссовер Peugeot рассекретили на официальных фото

Новый Peugeot 408 — небольшой кроссовер со стремительным дизайном и купеобразной крышей. Модель построена на платформе хэтчбека Peugeot 308.

Опубликованы новые тизеры Peugeot 408. Стильный купеобразный кроссовер официально представят уже 22 июня, а его продажи должны стартовать с осени. Об этом сообщает пресс-служба концерна Stellantis.

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На фотографиях показаны отдельные детали Peugeot 408 2023. Можно заметить, что у кроссовера покатая аркообразная крыша и заостренная задняя часть. Кроме того, обращает на себя внимание широкая решетка радиатора в духе хэтчбека Peugeot 308.

[ + – ] У кроссовера покатая аркообразная крыша Фото: Stellantis

Именно на платформе Peugeot 308 и построен кроссовер. У него же позаимствуют и двигатели. Скорее всего, новый Peugeot 408 получит бензиновые турбомоторы объемом 1,2 л (130 и 155 л. с.), 1,5-литровый 130-сильный турбодизель, а также гибридные установки мощностью 180 и 225 л. с. Кроссовер будут оснащать 6-ступенчатой механической или 8-ступенчатой автоматической КПП.

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Не исключено и появление электрической модификации. Привод, скорее всего, будет исключительно передним во всех версиях.

[ + – ] Модель предложат в бензиновых, дизельных и гибридных версиях, а позже появится и электромобиль Фото: Stellantis

У Peugeot 308 будут позаимствованы и детали салона. Интерьер оформят в фирменной стилистике Peugeot i-Cockpit – с небольшим приплюснутым рулем и установленной высоко виртуальной панелью приборов.

Кроссовер планируют продавать в Европе и Китае. К слову, в линейке Peugeot это уже вторая модель с названием 408. Такой же индекс носит и седан на базе Peugeot 308 и недавно показали новую его версию.

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