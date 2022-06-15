Перший купе-кросовер Peugeot розсекретили на офіційних фото

Новий Peugeot 408 — невеликий кросовер зі стрімким дизайном та купеподібним дахом. Модель збудована на платформі хетчбека Peugeot 308.

Опубліковані нові тизери Peugeot 408. Стильний купеподібний кросовер офіційно представлять вже 22 червня, а його продажі мають стартувати з осені. Про це повідомляє пресслужба концерну Stellantis.

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На фото показані деякі деталі Peugeot 408 2023. Можна помітити, що у кросовера похилий аркоподібний дах і загострена задня частина. Крім того, привертає увагу широкі грати радіатора в дусі хетчбека Peugeot 308.

[ + – ] У кросовера похилий аркоподібний дах Фото: Stellantis

Саме на платформі Peugeot 308 і збудовано кросовер. У нього ж запозичають і двигуни. Найімовірніше, новий Peugeot 408 отримає бензинові турбомотори об'ємом 1,2 л (130 і 155 к. с.), 1,5-літровий 130-сильний турбодизель, а також гібридні установки потужністю 180 і 225 к. с. Кросовер оснащуватимуть 6-ступінчастою механічною або 8-ступінчастою автоматичною КПП.

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Цілком імовірно, що виникне й електрична модифікація. Привід, найімовірніше, буде переднім у всіх версіях.

[ + – ] Модель запропонують у бензинових, дизельних та гібридних версіях, а пізніше з'явиться і електромобіль Фото: Stellantis

У Peugeot 308 запозичать деталі салону. Інтер'єр оформлять у фірмовій стилістиці Peugeot i-Cockpit — з невеликим плескатим кермом і встановленою високо віртуальною панеллю приладів.

Кросовер планують продавати в Європі та Китаї. До речі, в лінійці Peugeot це вже друга модель з назвою 408. Такий самий індекс має і седан на базі Peugeot 308 і нещодавно показали нову його версію.

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