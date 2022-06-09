Яскравий дизайн і великий багажник: розсекречено новий бюджетний седан Peugeot (фото)

Новий Peugeot 408 став схожим на хетчбек 308 на вигляд і всередині. Седан отримав потужніший 170-сильний турбомотор.

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У Китаї представили новий Peugeot 408. Седан С-класу ґрунтовно доопрацювали і до кінця літа він надійде у виробництво. Про це повідомляє сайт Autohome.

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Peugeot 408 2023 впізнається за передньою частиною у стилі хетчбека 308. У нього величезна решітка радіатора і довгасті світлодіодні фари з тоненькими "кликами" ходових вогнів. Ліхтарі нагадують сліди від пазурів і з'єднані лакованою вставкою, як у Peugeot 508.

[ + – ] Оновлений седан впізнається за величезною решіткою радіатора Фото: autohome.com.cn

Варто зазначити, що з новим Peugeot 308 седан схожий лише візуально. Це не нова, а радикально оновлена модель і на її основі лежить платформа попереднього покоління 308. Габарити авто також залишилися колишніми.

Розміри Peugeot 408 2023

довжина — 4 750 мм;

ширина — 1 820 мм;

висота — 1 488 мм;

колісна база — 2 730 мм.

[ + – ] Компонування салону повністю нове Фото: autohome.com.cn

Салон Peugeot 408 кардинально переробили у стилістиці i-Cockpit. Компактне кермо приплюснуть зверху та знизу, а панель приладів тепер цифрова і розташована незвично високо. Встановлено новий 12-дюймовий сенсорний дисплей. У седана місткий 455-літровий багажник.

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Новий Peugeot 408 спочатку буде доступний виключно з 1,6-літровою бензиновою турбочетвіркою потужністю 170 к. с., але пізніше з'явиться і 1,2-літровий 136-сильний турбомотор. Усі версії отримають 6-ступінчасту автоматичну КПП.

[ + – ] Ліхтарі з'єднані лакованою вставкою Фото: autohome.com.cn

Варто зазначити, що для європейського ринку готують абсолютно інший Peugeot 408. Це буде стильний купе-кросовер.

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