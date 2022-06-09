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Яркий дизайн и большой багажник: рассекречен новый бюджетный седан Peugeot (фото)

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Peugeot 408 2023, новый Peugeot 408, Peugeot 408, седан Peugeot 408
Фото: autohome.com.cn | Peugeot 408 начнут выпускать уже этим летом

Новый Peugeot 408 стал похож на хэтчбек 308 с виду и внутри. Седан получил более мощный 170-сильный турбомотор.

В Китае представили новый Peugeot 408. Седан С-класса основательно доработали и до конца лета он поступит в производство. Об этом сообщает сайт Autohome.

Peugeot 408 2023 узнается по передней части в стиле хэтчбэка 308. У него огромная решетка радиатора и продолговатые светодиодные фары с тоненькими "клыками" ходовых огней. Фонари напоминают следы от когтей и соединены лакированной вставкой, как в Peugeot 508.

Peugeot 408 2023, новый Peugeot 408, Peugeot 408, седан Peugeot 408
Обновленный седан узнается по огромной решетке радиатора
Фото: autohome.com.cn

Следует отметить, что с новейшим Peugeot 308 седан схож только визуально. Это не новая, а радикально обновленная модель и в ее основе лежит платформа предыдущего поколения 308. Габариты авто также остались прежними.

Размеры Peugeot 408 2023

  • Длина – 4750 мм
  • Ширина – 1820 мм
  • Высота – 1488 мм
  • Колесная база – 2730 мм
Peugeot 408 2023, новый Peugeot 408, Peugeot 408, седан Peugeot 408
Компоновка салона полностью новая
Фото: autohome.com.cn

Салон Peugeot 408 кардинально переделали в стилистике i-Cockpit. Компактный руль приплюснут сверху и снизу, а панель приборов теперь цифровая и расположена непривычно высоко. Установлен и новый 12-дюймовый сенсорный дисплей. У седана вместительный 455-литровый багажник.

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Новый Peugeot 408 поначалу будет доступен исключительно с 1,6-литровой бензиновой турбочетверкой мощностью 170 л. с., но позже появится и 1,2-литровый 136-сильный турбомотор. Все версии получат 6-ступенчатую автоматическую КПП.

Peugeot 408 2023, новый Peugeot 408, Peugeot 408, седан Peugeot 408
Фонари соединены лакированной вставкой
Фото: autohome.com.cn

Следует отметить, что для европейского рынка готовят абсолютно другой Peugeot 408. Это будет стильный купе-кроссовер.

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