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Недорогой семиместный минивэн Renault впервые заметили на дорогах (фото)

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Новый Renault Kangoo Combispace, Renault Kangoo Combispace,Новый Renault Kangoo,Renault Kangoo 2022
Фото: carscoops.com | Renault Kangoo Combispace примерно на 30-40 см длиннее стандартной версии

Renault Kangoo получит удлиненную версию Combispace с тремя рядами сидений. Ее предложат в бензиновых, дизельных и электрических модификациях.

Во Франции заметили новый Renault Kangoo Combispace. Удлиненная версия минивэна проходит испытания и будет представлена до конца нынешнего года. Стоимость авто составит около 25 тыс. евро. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новый Renault Kangoo Combispace, Renault Kangoo Combispace,Новый Renault Kangoo,Renault Kangoo 2022
Дизайн Renault Kangoo не претерпел изменений
Фото: carscoops.com

Renault Kangoo 2022 в исполнении Combispace примерно на 30-40 см длиннее стандартной версии. Дизайн не претерпел изменений, сохранены и фирменные сдвижные двери. Помимо пассажирского варианта будет и длиннобазый грузовой фургон Kangoo грузоподъемностью 800 кг.

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Возросшие размеры позволили сделать Renault Kangoo Combispace семиместным. Кроме того, увеличится багажник – со сложенными задними сиденьями его объем достигнет около 3900 л. Среди доступных для модели опций ожидаются камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфонов, адаптивный круиз-контроль и система контроля "слепых" зон.

Новый Renault Kangoo Combispace, Renault Kangoo Combispace,Новый Renault Kangoo,Renault Kangoo 2022
Возросшие размеры позволят установить третий ряд сидений
Фото: carscoops.com

Как и стандартный Renault Kangoo 2022, вариант Combispace поначалу предложат с бензиновыми турбомоторами объемом 1,3 л (100 и 130 л. с.) и 1,5-литровыми турбодизелями мощностью 75, 100 и 115 л. с. Позже появится 122-сильный электромобиль Renault Kangoo E-Tech Combispace с запасом хода около 300 км.

Ранее Фокус сообщал, что знаменитый Renault 5 возродят в новом формате — это будет компактный электромобиль стоимостью от 20 тысяч евро.