Недорогой семиместный минивэн Renault впервые заметили на дорогах (фото)

Renault Kangoo получит удлиненную версию Combispace с тремя рядами сидений. Ее предложат в бензиновых, дизельных и электрических модификациях.

Во Франции заметили новый Renault Kangoo Combispace. Удлиненная версия минивэна проходит испытания и будет представлена до конца нынешнего года. Стоимость авто составит около 25 тыс. евро. Об этом сообщает сайт Carscoops.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Дизайн Renault Kangoo не претерпел изменений Фото: carscoops.com

Renault Kangoo 2022 в исполнении Combispace примерно на 30-40 см длиннее стандартной версии. Дизайн не претерпел изменений, сохранены и фирменные сдвижные двери. Помимо пассажирского варианта будет и длиннобазый грузовой фургон Kangoo грузоподъемностью 800 кг.

Важно

Новый Duster рассекречен за два года до премьеры (фото)

Возросшие размеры позволили сделать Renault Kangoo Combispace семиместным. Кроме того, увеличится багажник – со сложенными задними сиденьями его объем достигнет около 3900 л. Среди доступных для модели опций ожидаются камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфонов, адаптивный круиз-контроль и система контроля "слепых" зон.

[ + – ] Возросшие размеры позволят установить третий ряд сидений Фото: carscoops.com

Как и стандартный Renault Kangoo 2022, вариант Combispace поначалу предложат с бензиновыми турбомоторами объемом 1,3 л (100 и 130 л. с.) и 1,5-литровыми турбодизелями мощностью 75, 100 и 115 л. с. Позже появится 122-сильный электромобиль Renault Kangoo E-Tech Combispace с запасом хода около 300 км.

Ранее Фокус сообщал, что знаменитый Renault 5 возродят в новом формате — это будет компактный электромобиль стоимостью от 20 тысяч евро.