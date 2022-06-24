RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

Недорогий семимісний мінівен Renault вперше помітили на дорогах (фото)

3907
Новий Renault Kangoo Combispace, Renault Kangoo Combispace, Новий Renault Kangoo, Renault Kangoo 2022
Фото: carscoops.com | Renault Kangoo Combispace приблизно на 30-40 см довший за стандартну версію

Renault Kangoo отримає подовжену версію Combispace із трьома рядами сидінь. Її запропонують у бензинових, дизельних та електричних модифікаціях.

У Франції помітили новий Renault Kangoo Combispace. Подовжена версія мінівена проходить випробування і буде представлена до кінця цього року. Вартість авто становитиме близько 25 тис. євро. Про це повідомляє сайт "Carscoops".

Новий Renault Kangoo Combispace, Renault Kangoo Combispace, Новий Renault Kangoo, Renault Kangoo 2022
Дизайн Renault Kangoo не змінився
Фото: carscoops.com

Renault Kangoo 2022 у виконанні Combispace приблизно на 30-40 см довший за стандартну версію. Дизайн не змінився, збережено і фірмові зсувні двері. Крім пасажирського варіанта буде і довгобазовий вантажний фургон Kangoo вантажопідйомністю 800 кг.

Важливо
Новий Duster розсекретили за два роки до прем'єри (фото)
Новий Duster розсекретили за два роки до прем'єри (фото)

Збільшення розмірів дозволило зробити Renault Kangoo Combispace семимісним. Крім того, збільшиться багажник — зі складеними задніми сидіннями його обсяг досягне близько 3900 л. Серед доступних для моделі опцій очікуються камера заднього виду, бездротова зарядка для смартфонів, адаптивний круїз-контроль та система контролю "сліпих" зон.

Новий Renault Kangoo Combispace, Renault Kangoo Combispace, Новий Renault Kangoo, Renault Kangoo 2022
Збільшені розміри дозволять встановити третій ряд сидінь
Фото: carscoops.com

Як і стандартний Renault Kangoo 2022, варіант Combispace спочатку запропонують із бензиновими турбомоторами об'ємом 1,3 л (100 і 130 к. с.) та 1,5-літровими турбодизелями потужністю 75, 100 та 115 к. с. З'явиться 122-сильний електромобіль Renault Kangoo E-Tech Combispace із запасом ходу близько 300 км.

Раніше Фокус повідомляв, що знаменитий Renault 5 відродять у новому форматі — це буде компактний електромобіль вартістю від 20 тисяч євро.