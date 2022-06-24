Недорогий семимісний мінівен Renault вперше помітили на дорогах (фото)

Renault Kangoo отримає подовжену версію Combispace із трьома рядами сидінь. Її запропонують у бензинових, дизельних та електричних модифікаціях.

У Франції помітили новий Renault Kangoo Combispace. Подовжена версія мінівена проходить випробування і буде представлена до кінця цього року. Вартість авто становитиме близько 25 тис. євро. Про це повідомляє сайт "Carscoops".

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[ + – ] Дизайн Renault Kangoo не змінився Фото: carscoops.com

Renault Kangoo 2022 у виконанні Combispace приблизно на 30-40 см довший за стандартну версію. Дизайн не змінився, збережено і фірмові зсувні двері. Крім пасажирського варіанта буде і довгобазовий вантажний фургон Kangoo вантажопідйомністю 800 кг.

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Збільшення розмірів дозволило зробити Renault Kangoo Combispace семимісним. Крім того, збільшиться багажник — зі складеними задніми сидіннями його обсяг досягне близько 3900 л. Серед доступних для моделі опцій очікуються камера заднього виду, бездротова зарядка для смартфонів, адаптивний круїз-контроль та система контролю "сліпих" зон.

[ + – ] Збільшені розміри дозволять встановити третій ряд сидінь Фото: carscoops.com

Як і стандартний Renault Kangoo 2022, варіант Combispace спочатку запропонують із бензиновими турбомоторами об'ємом 1,3 л (100 і 130 к. с.) та 1,5-літровими турбодизелями потужністю 75, 100 та 115 к. с. З'явиться 122-сильний електромобіль Renault Kangoo E-Tech Combispace із запасом ходу близько 300 км.

Раніше Фокус повідомляв, що знаменитий Renault 5 відродять у новому форматі — це буде компактний електромобіль вартістю від 20 тисяч євро.