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Hummer в миниатюре: представлен первый греческий автомобиль за 22 тыс. евро (фото)

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Keraboss Super K достигает всего 3,2 м в длину

Keraboss Super K — компактный и легкий внедорожник размером меньше, чем Suzuki Jimny. Модель предлагают в двухместной и четырехместной версиях.

В Греции представили первый автомобиль собственной разработки. Компактный внедорожник Keraboss Super K начнут выпускать уже в нынешнем году и будут продавать по цене от 22 000 евро. Об этом сообщает сайт Greek Reporter.

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Автомобиль предназначен для города и бездорожья
Фото: Greek Reporter

Keraboss Super K разрабатывали с 2014 года, а недавно он прошел сертификацию. Автомобиль предназначен для эксплуатации на греческих островах с узкими дорогами, песчаными пляжами и гористой местностью. Именно поэтому был выбран формат компактного внедорожника.

Первый греческий автомобиль отличается угловатым дизайном и немного напоминает уменьшенный Hummer. Внедорожник получился даже компактнее, чем Suzuki Jimny.

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Внедорожник оснащают 1,0-литровыми двигателями Mitsubishi
Фото: Greek Reporter

Габариты Keraboss Super K:

  • Длина – 3200 мм
  • Ширина – 1450 мм
  • Высота – 1590 мм
  • Колесная база – 2150 мм
  • Масса – 840 кг
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Модель предлагают в двухместной и четырехместной версиях. Оснащение включает кондиционер, ABS, ESP и подушки безопасности.

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Доступны двухместная и четырехместная версии
Фото: Greek Reporter

Для Keraboss Super K предлагают на выбор два 1,0-литровым бензиновых двигателя Mitsubishi – 72-сильный атмосферный и 84-сильный с турбонаддувом. В любом случае максимальная скорость ограничена на 145 км/ч. Автомобиль отличается неплохой проходимостью.

Внедорожник будут собирать вручную малыми партиями. За первый год планируют выпустить 75 автомобилей.

Ранее Фокус рассказывал, что в Европе появится семиместный рамный внедорожник стоимостью от $15 тысяч.