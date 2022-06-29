Hummer в миниатюре: представлен первый греческий автомобиль за 22 тыс. евро (фото)

Keraboss Super K — компактный и легкий внедорожник размером меньше, чем Suzuki Jimny. Модель предлагают в двухместной и четырехместной версиях.

В Греции представили первый автомобиль собственной разработки. Компактный внедорожник Keraboss Super K начнут выпускать уже в нынешнем году и будут продавать по цене от 22 000 евро. Об этом сообщает сайт Greek Reporter.

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[ + – ] Автомобиль предназначен для города и бездорожья Фото: Greek Reporter

Keraboss Super K разрабатывали с 2014 года, а недавно он прошел сертификацию. Автомобиль предназначен для эксплуатации на греческих островах с узкими дорогами, песчаными пляжами и гористой местностью. Именно поэтому был выбран формат компактного внедорожника.

Первый греческий автомобиль отличается угловатым дизайном и немного напоминает уменьшенный Hummer. Внедорожник получился даже компактнее, чем Suzuki Jimny.

[ + – ] Внедорожник оснащают 1,0-литровыми двигателями Mitsubishi Фото: Greek Reporter

Габариты Keraboss Super K:

Длина – 3200 мм

Ширина – 1450 мм

Высота – 1590 мм

Колесная база – 2150 мм

Масса – 840 кг

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Модель предлагают в двухместной и четырехместной версиях. Оснащение включает кондиционер, ABS, ESP и подушки безопасности.

[ + – ] Доступны двухместная и четырехместная версии Фото: Greek Reporter

Для Keraboss Super K предлагают на выбор два 1,0-литровым бензиновых двигателя Mitsubishi – 72-сильный атмосферный и 84-сильный с турбонаддувом. В любом случае максимальная скорость ограничена на 145 км/ч. Автомобиль отличается неплохой проходимостью.

Внедорожник будут собирать вручную малыми партиями. За первый год планируют выпустить 75 автомобилей.

Ранее Фокус рассказывал, что в Европе появится семиместный рамный внедорожник стоимостью от $15 тысяч.