Hummer в миниатюре: представлен первый греческий автомобиль за 22 тыс. евро (фото)
Keraboss Super K — компактный и легкий внедорожник размером меньше, чем Suzuki Jimny. Модель предлагают в двухместной и четырехместной версиях.
В Греции представили первый автомобиль собственной разработки. Компактный внедорожник Keraboss Super K начнут выпускать уже в нынешнем году и будут продавать по цене от 22 000 евро. Об этом сообщает сайт Greek Reporter.
Keraboss Super K разрабатывали с 2014 года, а недавно он прошел сертификацию. Автомобиль предназначен для эксплуатации на греческих островах с узкими дорогами, песчаными пляжами и гористой местностью. Именно поэтому был выбран формат компактного внедорожника.
Первый греческий автомобиль отличается угловатым дизайном и немного напоминает уменьшенный Hummer. Внедорожник получился даже компактнее, чем Suzuki Jimny.
Габариты Keraboss Super K:
- Длина – 3200 мм
- Ширина – 1450 мм
- Высота – 1590 мм
- Колесная база – 2150 мм
- Масса – 840 кг
Модель предлагают в двухместной и четырехместной версиях. Оснащение включает кондиционер, ABS, ESP и подушки безопасности.
Для Keraboss Super K предлагают на выбор два 1,0-литровым бензиновых двигателя Mitsubishi – 72-сильный атмосферный и 84-сильный с турбонаддувом. В любом случае максимальная скорость ограничена на 145 км/ч. Автомобиль отличается неплохой проходимостью.
Внедорожник будут собирать вручную малыми партиями. За первый год планируют выпустить 75 автомобилей.
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