Hummer у мініатюрі: представлено перший грецький автомобіль за 22 тис. євро (фото)

Keraboss Super K — компактний і легкий позашляховик розміром менше, ніж Suzuki Jimny. Модель пропонують у двомісній і чотиримісній версіях.

У Греції презентували перший автомобіль власної розробки. Компактний позашляховик Keraboss Super K почнуть випускати вже цього року та продаватимуть за ціною від 22 000 євро. Про це повідомляє сайт Greek Reporter.

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[ + – ] Автомобіль призначений для міста й бездоріжжя Фото:

Keraboss Super K розробляли з 2014 року, а нещодавно він пройшов сертифікацію. Автомобіль призначений для експлуатації на грецьких островах із вузькими дорогами, піщаними пляжами та гористою місцевістю. Саме тому було обрано формат компактного позашляховика.

Перший грецький автомобіль відрізняється незграбним дизайном і трохи нагадує зменшений Hummer. Позашляховик вийшов навіть компактнішим, ніж Suzuki Jimny.

[ + – ] Позашляховик оснащують 1,0-літровими двигунами Mitsubishi Фото:

Габарити Keraboss Super K:

Довжина — 3200 мм

Ширина — 1450 мм

Висота — 1590 мм

Колісна база — 2150 мм

Маса — 840 кг

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Модель пропонують у двомісній і чотиримісній версіях. Оснащення включає кондиціонер, ABS, ESP і подушки безпеки.

[ + – ] Доступні двомісна та чотиримісна версії Фото:

Для Keraboss Super K пропонують на вибір два 1,0-літрові бензинові двигуни Mitsubishi — 72-сильний атмосферний і 84-сильний із турбонаддувом. У будь-якому випадку максимальна швидкість обмежена 145 км/год. Автомобіль відрізняється непоганою прохідністю.

Позашляховик збиратимуть вручну малими партіями. За перший рік планують випустити 75 автомобілів.

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