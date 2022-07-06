Как восстановить утерянные номера авто во время войны – разъяснение Нацполиции
Восстановить номера авто в Украине можно быстро и довольно просто. Необходимо предоставить необходимые документы, а также сам автомобиль для осмотра.
Во время войны в Украине уничтожены свыше 200 тыс. автомобилей, еще больше машин получили повреждения. Многие из них потеряли номерные знаки и теперь их необходимо восстановить. Патрульная полиция Украины опубликовала инструкцию, как это сделать.
Восстановить номера авто можно в любом сервисном центре МВД. Процедура быстрая и несложная.
Документы, необходимые для восстановления номеров авто:
- Документ, подтверждающий личность владельца – паспорт либо временное удостоверение, вид на жительство, удостоверение беженца или лица, получившего временную защиту;
- Идентификационный код;
- Свидетельство о регистрации (техпаспорт) транспортного средства;
- В случае воровства номеров – справку из Нацполиции об их утрате;
- В случае утери номеров – письменное пояснение обстоятельств;
- Если авто зарегистрировано на юридическое лицо – акт служебного расследования.
При восстановлении номеров обязательным является осмотр транспортного средства — машину нужно предоставить экспертам.
После внесения информации в базу данных автомобиль перерегистрируют. Владелец получает новые номерные знаки и техпаспорт. В случае, если старые номера авто найдут, их будут считать недействительными.
Ранее Фокус рассказывал, что украинцы могут снять с учета уничтоженные во время войны авто абсолютно бесплатно.