Как восстановить утерянные номера авто во время войны – разъяснение Нацполиции

Восстановить номера авто в Украине можно быстро и довольно просто. Необходимо предоставить необходимые документы, а также сам автомобиль для осмотра.

Во время войны в Украине уничтожены свыше 200 тыс. автомобилей, еще больше машин получили повреждения. Многие из них потеряли номерные знаки и теперь их необходимо восстановить. Патрульная полиция Украины опубликовала инструкцию, как это сделать.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Восстановить номера авто можно в любом сервисном центре МВД. Процедура быстрая и несложная.

[ + – ] Восстановлением номеров занимаются сервисные центры МВД Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Документы, необходимые для восстановления номеров авто:

Документ, подтверждающий личность владельца – паспорт либо временное удостоверение, вид на жительство, удостоверение беженца или лица, получившего временную защиту;

Идентификационный код;

Свидетельство о регистрации (техпаспорт) транспортного средства;

В случае воровства номеров – справку из Нацполиции об их утрате;

В случае утери номеров – письменное пояснение обстоятельств;

Если авто зарегистрировано на юридическое лицо – акт служебного расследования.

Важно

Во избежание конфликтов: владельцам электромобилей в Украине предлагают заменить номера

При восстановлении номеров обязательным является осмотр транспортного средства — машину нужно предоставить экспертам.

После внесения информации в базу данных автомобиль перерегистрируют. Владелец получает новые номерные знаки и техпаспорт. В случае, если старые номера авто найдут, их будут считать недействительными.

Ранее Фокус рассказывал, что украинцы могут снять с учета уничтоженные во время войны авто абсолютно бесплатно.