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Як відновити втрачені номери авто під час війни – роз'яснення Нацполіції

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Фото: 24 канал | Номери авто в Україні можна відновити просто

Відновити номери авто можна швидко і досить просто. Необхідно надати необхідні документи, а також автомобіль для огляду.

Під час війни в Україні знищено понад 200 тис. автомобілів, ще більше машин отримали пошкодження. Багато хто з них втратив номерні знаки і тепер їх необхідно відновити. Патрульна поліція України опублікувала інструкцію, як це зробити.

Відновити номери авто можна в будь-якому сервісному центрі МВС. Процедура швидка та нескладна.

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Відновленням номерів займаються сервісні центри МВС
Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Документи, необхідні для відновлення номерів авто:

  • Документ, що підтверджує особу власника — паспорт або тимчасове посвідчення, посвідка на проживання, посвідчення біженця або особи, яка отримала тимчасовий захист;
  • Ідентифікаційний код;
  • Свідоцтво про реєстрацію (техпаспорт) транспортного засобу;
  • У разі крадіжки номерів — довідку з Нацполіції про їхню втрату;
  • У разі втрати номерів — письмове пояснення обставин;
  • Якщо авто зареєстроване на юридичну особу — акт службового розслідування.
Важливо
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Щоб уникнути конфліктів: власникам електромобілів в Україні пропонують замінити номери

Під час відновлення номерів обов'язковим є огляд транспортного засобу — машину потрібно надати експертам.

Після внесення інформації до бази даних автомобіль перереєструють. Власник отримує нові номерні знаки та техпаспорт. Якщо старі номери авто знайдуть, їх вважатимуть недійсними.

Раніше Фокус розповідав, що українці можуть зняти з обліку знищені під час війни авто абсолютно безплатно.