В США расследуют новые смертельные ДТП с участием Tesla в режиме автопилота (фото)

Автопилот Tesla мог стать причиной сразу трех смертельных ДТП, произошедших 6-7 июля. Во всех случаях автомобили не заметили преграду на дороге.

Национальное агентство безопасности дорожного движения США (NHTSA) расследует сразу три смертельных ДТП с участием электромобилей Tesla. Эксперты не исключают, что в машинах был активирован автопилот. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

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Все три аварии произошли 6-7 июля. Так, во Флориде электрокар Tesla Model S 2015 года по непонятным причинам съехал с хайвэя на стоянку для отдыха дальнобойщиков, совершил там маневр и влетел в припаркованный грузовик.

[ + – ] В Калифорнии Tesla проехала на красный свет и сбила пешехода Фото: autoevolution.com

От удара у Tesla Model S буквально срезало крышу, а 66-летняя водитель и 67-летний пассажир погибли на месте. Автомобиль даже не пытался затормозить. По данным NHTSA, автопилот отключился за секунду до столкновения.

Вторая авария произошло в Калифорнии – кроссовер Tesla Model Y врезался в мотоцикл Yamaha. От удара водителя байка выбросило из сиденья и он скончался. По предварительным данным, электрокар ехал на автопилоте, а водитель отвлекся и вовремя не заметил мотоцикл. Автопилот также проигнорировал преграду.

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В Калифорнии зафиксировали еще одно смертельное ДТП. Седан Tesla Model 3 проехал на красный свет и сбил женщину, переходившую дорогу. Водитель признался, что активировал автопилот, но, вместе с тем, выяснилось, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, в NHTSA уже давно расследуют аварии с участием Tesla на автопилоте. Отмечено, что машины этой марки в беспилотном режиме попадают в ДТП гораздо чаще, чем модели других брендов.

Также Фокус сообщал, что разбитая Tesla самовоспламенилась через три недели после аварии.