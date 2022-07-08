У США розслідують нові смертельні ДТП за участю Tesla в режимі автопілота (фото)

Автопілот Tesla міг стати причиною одразу трьох смертельних ДТП, які сталися 6-7 липня. У всіх випадках автомобілі не помітили перешкоди на дорозі.

Національне агентство безпеки дорожнього руху США (NHTSA) розслідує одразу три смертельні ДТП за участю електромобілів Tesla. Експерти не виключають, що в машинах був активований автопілот. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

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Усі три аварії сталися 6-7 липня. Так, у Флориді електрокар Tesla Model S 2015 із незрозумілих причин з'їхав з хайвею на стоянку для відпочинку далекобійників, здійснив там маневр і влетів у припарковану вантажівку.

[ + – ] У Каліфорнії Tesla проїхала на червоне світло та збила пішохода Фото: autoevolution.com

Від удару в Tesla Model S буквально зрізало дах, а 66-річний водій і 67-річний пасажир загинули на місці. Автомобіль навіть не намагався загальмувати. За даними NHTSA, автопілот відключився за секунду до зіткнення.

Друга аварія сталася в Каліфорнії — кросовер Tesla Model Y врізався в мотоцикл Yamaha. Від удару водія байка викинуло з сидіння, і він помер. За попередніми даними, електрокар їхав на автопілоті, а водій відволікся та вчасно не помітив мотоцикл. Автопілот також проігнорував перешкоду.

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У Каліфорнії зафіксували ще одну смертельну ДТП. Седан Tesla Model 3 проїхав на червоне світло та збив жінку, яка переходила дорогу. Водій зізнався, що активував автопілот, але водночас з'ясувалося, що він перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Нагадаємо, у NHTSA вже давно розслідують аварії за участю Tesla на автопілоті. Зазначено, що машини цієї марки в безпілотному режимі потрапляють у ДТП набагато частіше, ніж моделі інших брендів.

Також Фокус повідомляв, що розбита Tesla спалахнула через три тижні після аварії.