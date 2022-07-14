UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

Одну из самых больших автоколлекций в мире распродадут на аукционе (видео)

232
коллекция авто, коллекция Элмера, продажа авто, Chevrolet Corvette, Ford Mustang, Dodge Challenger
Фото: autoevolution.com | Американский коллекционер собрал тысячи авто и мотоциклов

Коллекция Элмера насчитывает тысячи винтажных авто и мотоциклов преимущественно американского производства. Всех их планируют продать на аукционе.

В США на аукцион Mecum выставили огромную коллекцию из нескольких тысяч старинных автомобилей и мотоциклов. Среди них есть очень недешевые раритеты. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

коллекция авто, коллекция Элмера, продажа авто, Chevrolet Corvette, Ford Mustang, Dodge Challenger
Элмер предпочитал американские автомобили
Фото: autoevolution.com

Ретро-автомобили и винтажные мотоциклы, а также игрушечные машинки практически всю свою жизнь собирал известный коллекционер Элмер из Висконсина. Часть из них были выставлены в его частном музее. Недавно американец ушел из жизни и его наследники решили распродать все авто.

коллекция авто, коллекция Элмера, продажа авто, Chevrolet Corvette, Ford Mustang, Dodge Challenger
Все автомобили пребывают в отличном состоянии
коллекция авто, коллекция Элмера, продажа авто, Chevrolet Corvette, Ford Mustang, Dodge Challenger
Chevrolet Corvette 1978 года с пробегом всего 5 км
коллекция авто, коллекция Элмера, продажа авто, Chevrolet Corvette, Ford Mustang, Dodge Challenger
Ford Mustang 1965 года
коллекция авто, коллекция Элмера, продажа авто, Chevrolet Corvette, Ford Mustang, Dodge Challenger
Plymouth Belvedere 1966 года
коллекция авто, коллекция Элмера, продажа авто, Chevrolet Corvette, Ford Mustang, Dodge Challenger
Plymouth Road Runner 1970 года
коллекция авто, коллекция Элмера, продажа авто, Chevrolet Corvette, Ford Mustang, Dodge Challenger
Dodge Challenger 1971 года
коллекция авто, коллекция Элмера, продажа авто, Chevrolet Corvette, Ford Mustang, Dodge Challenger
коллекция авто, коллекция Элмера, продажа авто, Chevrolet Corvette, Ford Mustang, Dodge Challenger
коллекция авто, коллекция Элмера, продажа авто, Chevrolet Corvette, Ford Mustang, Dodge Challenger
коллекция авто, коллекция Элмера, продажа авто, Chevrolet Corvette, Ford Mustang, Dodge Challenger
коллекция авто, коллекция Элмера, продажа авто, Chevrolet Corvette, Ford Mustang, Dodge Challenger
коллекция авто, коллекция Элмера, продажа авто, Chevrolet Corvette, Ford Mustang, Dodge Challenger

Элмер был поклонником американских автомобилей и они составляют большую часть его коллекции. Старейшим экземпляром является массовый Ford T 1910 года. Среди редких довоенных моделей выделяют кабриолет Auburn 1935 года.

Важно
В Украине восстановили поврежденное во время боевых действий ретро-авто (фото)
В Украине восстановили поврежденное во время боевых действий ретро-авто (фото)

Очень ценными считаются Chevrolet Corvette Stingray 1963 года, Plymouth Belvedere 1966 года с 7,0-литровым 425-сильным V8 и лимитированный Dodge Charger 500 1968 года. Также собрано немало Ford Mustang, Chevrolet Camaro и Dodge Challenger разных лет выпуска.

Кроме того, в коллекции очень много так называемых капсул времени — автомобилей в идеальном состоянии и с небольшим пробегом. Например, Chevrolet Corvette 1978 года проехал всего 5 км, Chevrolet Caprice 1968 года – 6400 км, а Plymouth Road Runner 1970 года – 67 500 км.

Ранее Фокус сообщал, что необычный американский автомобиль Plymouth Superbird 1970 года продали с аукциона за 1,65 миллиона долларов.