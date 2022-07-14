Одну из самых больших автоколлекций в мире распродадут на аукционе (видео)

Коллекция Элмера насчитывает тысячи винтажных авто и мотоциклов преимущественно американского производства. Всех их планируют продать на аукционе.

В США на аукцион Mecum выставили огромную коллекцию из нескольких тысяч старинных автомобилей и мотоциклов. Среди них есть очень недешевые раритеты. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Элмер предпочитал американские автомобили Фото: autoevolution.com

Ретро-автомобили и винтажные мотоциклы, а также игрушечные машинки практически всю свою жизнь собирал известный коллекционер Элмер из Висконсина. Часть из них были выставлены в его частном музее. Недавно американец ушел из жизни и его наследники решили распродать все авто.

[ + – ] Все автомобили пребывают в отличном состоянии [ + – ] Chevrolet Corvette 1978 года с пробегом всего 5 км [ + – ] Ford Mustang 1965 года [ + – ] Plymouth Belvedere 1966 года [ + – ] Plymouth Road Runner 1970 года [ + – ] Dodge Challenger 1971 года

Элмер был поклонником американских автомобилей и они составляют большую часть его коллекции. Старейшим экземпляром является массовый Ford T 1910 года. Среди редких довоенных моделей выделяют кабриолет Auburn 1935 года.

Важно

В Украине восстановили поврежденное во время боевых действий ретро-авто (фото)

Очень ценными считаются Chevrolet Corvette Stingray 1963 года, Plymouth Belvedere 1966 года с 7,0-литровым 425-сильным V8 и лимитированный Dodge Charger 500 1968 года. Также собрано немало Ford Mustang, Chevrolet Camaro и Dodge Challenger разных лет выпуска.

Кроме того, в коллекции очень много так называемых капсул времени — автомобилей в идеальном состоянии и с небольшим пробегом. Например, Chevrolet Corvette 1978 года проехал всего 5 км, Chevrolet Caprice 1968 года – 6400 км, а Plymouth Road Runner 1970 года – 67 500 км.

Ранее Фокус сообщал, что необычный американский автомобиль Plymouth Superbird 1970 года продали с аукциона за 1,65 миллиона долларов.