Одну з найбільших автоколекцій у світі розпродадуть на аукціоні (відео)
Колекція Елмера налічує тисячі вінтажних авто та мотоциклів переважно американського виробництва. Усіх їх планують продати на аукціоні.
У США на аукціон Mecum виставили величезну колекцію із кількох тисяч старовинних автомобілів та мотоциклів. Серед них є дуже недешеві раритети. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Ретро-автомобілі та вінтажні мотоцикли, а також іграшкові машинки практично все своє життя збирав відомий колекціонер Елмер з Вісконсину. Частину з них виставлено в його приватному музеї. Нещодавно американець пішов із життя і його спадкоємці вирішили розпродати все авто.
Елмер був шанувальником американських автомобілів і вони становлять більшу частину його колекції. Найстарішим екземпляром є масовий Ford T 1910 року. Серед поодиноких довоєнних моделей виділяють кабріолет Auburn 1935 року.Важливо
Дуже цінними вважаються Chevrolet Corvette Stingray 1963, Plymouth Belvedere 1966 з 7,0-літровим 425-сильним V8 і лімітований Dodge Charger 500 1968 року. Також зібрано чимало Ford Mustang, Chevrolet Camaro та Dodge Challenger різних років випуску.
Крім того, в колекції дуже багато так званих капсул часу — автомобілів в ідеальному стані та з невеликим пробігом. Наприклад, Chevrolet Corvette 1978 проїхав всього 5 км, Chevrolet Caprice 1968 — 6400 км, а Plymouth Road Runner 1970 — 67 500 км.
Раніше Фокус повідомляв, що незвичайний американський автомобіль Plymouth Superbird 1970 продали з аукціону за 1,65 мільйона доларів.