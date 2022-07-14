Одну з найбільших автоколекцій у світі розпродадуть на аукціоні (відео)

Колекція Елмера налічує тисячі вінтажних авто та мотоциклів переважно американського виробництва. Усіх їх планують продати на аукціоні.

У США на аукціон Mecum виставили величезну колекцію із кількох тисяч старовинних автомобілів та мотоциклів. Серед них є дуже недешеві раритети. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

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[ + – ] Елмер надавав перевагу американським автомобілям Фото: autoevolution.com

Ретро-автомобілі та вінтажні мотоцикли, а також іграшкові машинки практично все своє життя збирав відомий колекціонер Елмер з Вісконсину. Частину з них виставлено в його приватному музеї. Нещодавно американець пішов із життя і його спадкоємці вирішили розпродати все авто.

[ + – ] Усі автомобілі перебувають у відмінному стані [ + – ] Chevrolet Corvette 1978 з пробігом всього 5 км [ + – ] Ford Mustang 1965 року [ + – ] Plymouth Belvedere 1966 року [ + – ] Plymouth Road Runner 1970 року [ + – ] Dodge Challenger 1971 року

Елмер був шанувальником американських автомобілів і вони становлять більшу частину його колекції. Найстарішим екземпляром є масовий Ford T 1910 року. Серед поодиноких довоєнних моделей виділяють кабріолет Auburn 1935 року.

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Дуже цінними вважаються Chevrolet Corvette Stingray 1963, Plymouth Belvedere 1966 з 7,0-літровим 425-сильним V8 і лімітований Dodge Charger 500 1968 року. Також зібрано чимало Ford Mustang, Chevrolet Camaro та Dodge Challenger різних років випуску.

Крім того, в колекції дуже багато так званих капсул часу — автомобілів в ідеальному стані та з невеликим пробігом. Наприклад, Chevrolet Corvette 1978 проїхав всього 5 км, Chevrolet Caprice 1968 — 6400 км, а Plymouth Road Runner 1970 — 67 500 км.

Раніше Фокус повідомляв, що незвичайний американський автомобіль Plymouth Superbird 1970 продали з аукціону за 1,65 мільйона доларів.