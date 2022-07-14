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Одну з найбільших автоколекцій у світі розпродадуть на аукціоні (відео)

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колекція авто, колекція Елмера, продаж авто, Chevrolet Corvette, Ford Mustang, Dodge Challenger
Фото: autoevolution.com | Американський колекціонер зібрав тисячі авто та мотоциклів

Колекція Елмера налічує тисячі вінтажних авто та мотоциклів переважно американського виробництва. Усіх їх планують продати на аукціоні.

У США на аукціон Mecum виставили величезну колекцію із кількох тисяч старовинних автомобілів та мотоциклів. Серед них є дуже недешеві раритети. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

колекція авто, колекція Елмера, продаж авто, Chevrolet Corvette, Ford Mustang, Dodge Challenger
Елмер надавав перевагу американським автомобілям
Фото: autoevolution.com

Ретро-автомобілі та вінтажні мотоцикли, а також іграшкові машинки практично все своє життя збирав відомий колекціонер Елмер з Вісконсину. Частину з них виставлено в його приватному музеї. Нещодавно американець пішов із життя і його спадкоємці вирішили розпродати все авто.

Усі автомобілі перебувають у відмінному стані
Усі автомобілі перебувають у відмінному стані
Chevrolet Corvette 1978 з пробігом всього 5 км
Chevrolet Corvette 1978 з пробігом всього 5 км
Ford Mustang 1965 року
Ford Mustang 1965 року
Plymouth Belvedere 1966 року
Plymouth Belvedere 1966 року
Plymouth Road Runner 1970 року
Plymouth Road Runner 1970 року
Dodge Challenger 1971 року
Dodge Challenger 1971 року
Усі автомобілі перебувають у відмінному стані
Chevrolet Corvette 1978 з пробігом всього 5 км
Ford Mustang 1965 року
Plymouth Belvedere 1966 року
Plymouth Road Runner 1970 року
Dodge Challenger 1971 року

Елмер був шанувальником американських автомобілів і вони становлять більшу частину його колекції. Найстарішим екземпляром є масовий Ford T 1910 року. Серед поодиноких довоєнних моделей виділяють кабріолет Auburn 1935 року.

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Дуже цінними вважаються Chevrolet Corvette Stingray 1963, Plymouth Belvedere 1966 з 7,0-літровим 425-сильним V8 і лімітований Dodge Charger 500 1968 року. Також зібрано чимало Ford Mustang, Chevrolet Camaro та Dodge Challenger різних років випуску.

Крім того, в колекції дуже багато так званих капсул часу — автомобілів в ідеальному стані та з невеликим пробігом. Наприклад, Chevrolet Corvette 1978 проїхав всього 5 км, Chevrolet Caprice 1968 — 6400 км, а Plymouth Road Runner 1970 — 67 500 км.

Раніше Фокус повідомляв, що незвичайний американський автомобіль Plymouth Superbird 1970 продали з аукціону за 1,65 мільйона доларів.