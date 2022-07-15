Новый Toyota Land Cruiser 300 превратили в оригинальный кабриолет (фото)

Новый Toyota Land Cruiser 300 под заказ могут переделать во внедорожный кабриолет. Автомобиль сохраняет семиместный салон и богатую комплектацию.

У Toyota Land Cruiser 2022 появилась нестандартная версия. Внедорожник переделали в нестандартный четырехдверный кабриолет. Фото необычного автомобиля опубликовали на странице lc300.qa в Instagram.

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Тюнинг Toyota Land Cruiser 300 выполнили в ОАЭ – именно там в городе Шарджа заметили внедорожник. Автомобилю полностью срезали крышу, заменив ее на тканевый тент.

[ + – ] Внедорожник сохранил все три ряда сидений

Поскольку без крыши жесткость кузова снизилась, то конструкцию усилили. Кроме того, появились дуги безопасности, призваны спасти при переворачивании. В добавок, Toyota Land Cruiser 300 получил "кенгурятники" спереди и сзади, а также крепление для канистры с топливом.

Салон Toyota Land Cruiser 300 остался без изменений. Остались все три ряда сидений, а в отделке использованы кожа и дерево.

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Характеристики Toyota Land Cruiser 300 в кузове кабриолет не разглашаются. Скорее всего, внедорожник оснащен стандартным 3,5-литровым бензиновым V6 твин-турбо мощностью 415 л. с. У него 10-ступенчатая автоматическая КПП и полный привод с понижающей передачей.

[ + – ] Автомобиль получил защитный "кенгурятник"

Очевидно такие кабриолеты делают под заказ в ОАЭ. Это не единственный пример переделки внедорожника – в Австралии уже начали выпускать пикапы Toyota Land Cruiser 300.

Также Фокус сообщал, что Toyota выпустила нестандартный гибрид седана и кроссовера с малым расходом топлива.