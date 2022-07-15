Новый Toyota Land Cruiser 300 превратили в оригинальный кабриолет (фото)
Новый Toyota Land Cruiser 300 под заказ могут переделать во внедорожный кабриолет. Автомобиль сохраняет семиместный салон и богатую комплектацию.
У Toyota Land Cruiser 2022 появилась нестандартная версия. Внедорожник переделали в нестандартный четырехдверный кабриолет. Фото необычного автомобиля опубликовали на странице lc300.qa в Instagram.
Тюнинг Toyota Land Cruiser 300 выполнили в ОАЭ – именно там в городе Шарджа заметили внедорожник. Автомобилю полностью срезали крышу, заменив ее на тканевый тент.
Поскольку без крыши жесткость кузова снизилась, то конструкцию усилили. Кроме того, появились дуги безопасности, призваны спасти при переворачивании. В добавок, Toyota Land Cruiser 300 получил "кенгурятники" спереди и сзади, а также крепление для канистры с топливом.
Салон Toyota Land Cruiser 300 остался без изменений. Остались все три ряда сидений, а в отделке использованы кожа и дерево.Важно
Характеристики Toyota Land Cruiser 300 в кузове кабриолет не разглашаются. Скорее всего, внедорожник оснащен стандартным 3,5-литровым бензиновым V6 твин-турбо мощностью 415 л. с. У него 10-ступенчатая автоматическая КПП и полный привод с понижающей передачей.
Очевидно такие кабриолеты делают под заказ в ОАЭ. Это не единственный пример переделки внедорожника – в Австралии уже начали выпускать пикапы Toyota Land Cruiser 300.
Также Фокус сообщал, что Toyota выпустила нестандартный гибрид седана и кроссовера с малым расходом топлива.