Новий Toyota Land Cruiser 300 перетворили на оригінальний кабріолет (фото)

Новий Toyota Land Cruiser 300 на замовлення можуть переробити в позашляховий кабріолет. Автомобіль зберігає семимісний салон та багату комплектацію.

У Toyota Land Cruiser 2022 з'явилася нестандартна версія. Позашляховик переробили на нестандартний чотиридверний кабріолет. Фото незвичайного автомобіля опублікували на сторінці lc300.qa в Instagram.

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Тюнінг Toyota Land Cruiser 300 виконали в ОАЕ — саме там у місті Шарджа помітили позашляховик. Автомобілю повністю зрізали дах, замінивши його на тканинний тент.

[ + – ] Позашляховик зберіг усі три ряди сидінь

Оскільки без даху жорсткість кузова знизилася, конструкцію посилили. Крім того, з'явилися дуги безпеки, покликані врятувати під час перевертання. На додаток, Toyota Land Cruiser 300 отримав "кенгурятники" спереду та ззаду, а також кріплення для каністри з паливом.

Салон Toyota Land Cruiser 300 залишився без змін. Залишилися всі три ряди сидінь, а в обробці використано шкіру та дерево.

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Характеристики Toyota Land Cruiser 300 у кузові кабріолет не розголошуються. Найімовірніше позашляховик оснащений стандартним 3,5-літровим бензиновим V6 твін-турбо потужністю 415 к. с. У нього 10-ступінчаста автоматична КПП та повний привід з понижувальною передачею.

[ + – ] Автомобіль отримав захисний "кенгурятник"

Очевидно, такі кабріолети роблять на замовлення в ОАЕ. Це не єдиний приклад перероблення позашляховика — в Австралії вже почали випускати пікапи Toyota Land Cruiser 300.

Також Фокус повідомляв, що Toyota випустила нестандартний гібрид седана та кросовера з малою витратою палива.