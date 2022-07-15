Россия запретит въезд грузовых автомобилей из Евросоюза

В РФ уже подготовлен проект постановления правительства о запрете въезда грузовиков из Евросоюза. На границах организуют схему перегрузки товаров в автомобили российских компаний.

С 1 октября в РФ планируют запретить въезд грузового автотранспорта из Европейского союза. Это будет ответ на аналогичный запрет со стороны ЕС, сообщает агентство "Интерфакс".

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С инициативой введения запрета на въезд грузового транспорта из ЕС выступила российская Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП). Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил до 1 августа разработать перечень ограничения и подготовить проект соответствующего постановления правительства.

На данный момент проект уже готов и идет его межведомственное согласование. Также составляются списки товаров, на которые не будут распространяться ограничения.

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Ожидается, что на границах России и ЕС организуют схему перегрузки/перецепки подобно той, которая действует сейчас в Беларуси. На приграничных терминалах товары перегружаются с европейского транспорта на автомобили местных компаний.

Как известно, с 8 апреля в рамках санкций транспортным предприятиям из РФ и Беларуси запретили перевозку грузов по территории Европейского союза. Ограничения распространяются и на транзит. Исключения сделаны для медицинской, пищевой, сельскохозяйственной продукции, энергоносителей, цветных металлов и удобрений.

Ранее Фокус сообщал, что итальянская компания Iveco покинула российский рынок и вышел из совместного предприятия по выпуску грузовой техники.