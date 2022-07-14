Iveco покидают российский рынок: чем это чревато для армии РФ

Iveco закрывает представительство в РФ и выходит из совместного предприятия по производству грузовиков. Это может привести к перебоям с запчастями к российской военной технике.

Еще один крупный автопроизводитель решил покинуть Россию из-за санкций. Итальянский концерн Iveco Group объявил о закрытии своего представительства в РФ и выходе из совместного предприятия по производству грузовиков. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Возможность ухода из РФ в Iveco обсуждалась несколько месяцев. Производство на заводе Iveco-AMT в Челябинской области остановилось еще в марте и итальянский автопроизводитель прекратил отгрузку комплектующих для сборки.

[ + – ] Бронеавтомобиль "Рысь" на самом деле является Iveco LMV

"Решение принято, мы передали свою долю нашему бывшему местному партнеру, мы вышли. После многих лет кооперации передача займет некоторое время", — заявил генеральный директор Iveco Group Геррит Маркс.

Совместное предприятие Iveco-AMT было создано в 1994 году. В планах на нынешний год был выпуск 600-700 грузовиков. Доля Iveco составляла 33% и итальянский концерн потерял деньги, однако Геррит Маркс подчеркнул, что в данном случае дело не в финансах.

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Интересная деталь: российские бронеавтомобили "Рысь" являются на самом деле итальянскими Iveco LMV. Всего их закупили около полутора тысяч. Уход Iveco может привести к дефициту запчастей к ним.

Ранее Фокус сообщал, что российский рынок покинула финская шинная компания Nokian Tyres. Она остановила производство на крупном предприятии во Всеволожске.