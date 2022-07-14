Iveco залишають російський ринок: чим це загрожує армії РФ

Iveco закриває представництво в РФ і виходить зі спільного підприємства з виробництва вантажівок. Це може призвести до перебоїв із запчастинами до російської військової техніки.

Ще один великий автовиробник вирішив залишити Росію через санкції. Італійський концерн Iveco Group оголосив про закриття свого представництва в РФ і вихід зі спільного підприємства з виробництва вантажівок. Про це повідомляє агентство Reuters.

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Можливість виходу з РФ в Iveco обговорювалася кілька місяців. Виробництво на заводі Iveco-AMT у Челябінській області зупинилося ще в березні, італійський автовиробник припинив відвантаження комплектуючих для складання.

[ + – ] Бронеавтомобіль "Рись" насправді є Iveco LMV

"Рішення ухвалено, ми передали свою частку нашому колишньому місцевому партнеру, ми вийшли. Після багатьох років кооперації передача займе деякий час", — заявив генеральний директор Iveco Group Герріт Маркс.

Спільне підприємство Iveco-AMT було створено в 1994 році. У планах цього року був випуск 600-700 вантажівок. Частка Iveco становила 33%, і італійський концерн втратив гроші, проте Герріт Маркс наголосив, що в цьому випадку справа не у фінансах.

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Цікава деталь: російські бронеавтомобілі "Рись" є насправді італійськими Iveco LMV. Загалом їх закупили близько півтори тисячі. Догляд Iveco може спричинити дефіцит запчастин до них.

Раніше Фокус повідомляв, що російський ринок залишила фінська шинна компанія Nokian Tyres. Вона зупинила виробництво на великому підприємстві у Всеволожську.