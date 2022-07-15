Росія заборонить в'їзд вантажних автомобілів із Євросоюзу

У РФ вже підготовлено проєкт постанови уряду про заборону в'їзду вантажівок із Євросоюзу. На кордонах організують схему навантаження товарів в автомобілі російських компаній.

З 1 жовтня до РФ планують заборонити в'їзд вантажного автотранспорту з Європейського Союзу. Це буде відповідь на аналогічну заборону ЄС, повідомляє агентство "Інтерфакс".

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З ініціативою запровадження заборони на в'їзд вантажного транспорту з ЄС виступила російська Асоціація міжнародних автомобільних перевізників (АСМАП). Перший віцепрем'єр РФ Андрій Білоусов доручив до 1 серпня розробити перелік обмежень та підготувати проєкт відповідної постанови уряду.

Зараз проєкт вже готовий і відбувається його міжвідомче узгодження. Також складаються списки товарів, на які не поширюватимуться обмеження.

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Очікується, що на кордонах Росії та ЄС організують схему перевантаження/перечеплення подібно до тієї, яка діє зараз у Білорусі. На прикордонних терміналах товари перевантажуються із європейського транспорту на автомобілі місцевих компаній.

Як відомо, з 8 квітня в межах санкцій транспортним підприємствам із РФ та Білорусі заборонили перевезення вантажів територією Європейського Союзу. Обмеження поширюються і транзит. Винятки зроблені для медичної, харчової, сільськогосподарської продукції, енергоносіїв, кольорових металів та добрив.

Раніше Фокус повідомляв, що італійська компанія Iveco залишила російський ринок і вийшла зі спільного підприємства з випуску вантажної техніки.