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Пломбир 911 и эскимо Taycan: Porsche начали выпускать фирменное мороженое (видео)

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Фото: Porsche | Мороженое Porsche выпускают в США

В общей сложности Porsche создали пять сортов фирменного мороженого. Цвет его глазури в точности воссоздает окрас различных моделей немецкой марки.

Porsche открыли для себя новую сферу деятельности. Немецкий автопроизводитель решил выпустить фирменное мороженное. Об этом сообщает официальный сайт Porsche.

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Всего разработали пять сортов мороженого
Фото: Porsche

Мороженое Porsche создали в сотрудничестве с компанией Pretty Cool Ice Cream из Чикаго. Владелица компании является поклонницей немецкой марки с раннего возраста, ведь ее дядя на протяжении 50 лет занимался ремонтом и реставрацией классических Porsche.

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Глазурь выполнена в фирменных цветах из палитры Porsche
Фото: Porsche

Первую партию выпустили ко Дню мороженого, который в США отмечается в третье воскресенье июля (17 июля в нынешнем году). Рецепты мороженого тщательно подобрали таким образом, чтобы воссоздать фирменные цвета кузова разных моделей Porsche.

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Созданы пять сортов мороженого Porsche:

  • Зеленое Mint Green (цвет Porsche 911) – пломбир с мятным печеньем и белым шоколадом;
  • Красное Strawberry Red (цвет Porsche 356) – сырное мороженое с кусочками клубники и в клубничной глазури;
  • Шоколадное Macadamia Metallic (цвет Porsche 911 Turbo) – пломбир с орешками макадамии в шоколадной глазури;
  • Рубиновое Frozen Berry Metallic (цвет Porsche Taycan) – замороженный сок ежевики в шоколадной глазури;
  • Желтое Lime Gold Metallic (цвет Porsche Boxster) – пломбир со вкусом лайма и в карамельной глазури.

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