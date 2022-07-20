Пломбір 911 та ескімо Taycan: Porsche почали випускати фірмове морозиво (відео)

Загалом Porsche створили п'ять сортів фірмового морозива. Колір його глазурі точно відтворює забарвлення різних моделей німецької марки.

Porsche відкрила для себе нову сферу діяльності. Німецький автовиробник вирішив випустити фірмове морозиво. Про це повідомляє офіційний сайт Porsche.

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[ + – ] Усього розробили п'ять сортів морозива Фото: Porsche

Морозиво Porsche створили у співпраці з компанією Pretty Cool Ice Cream із Чикаго. Власниця компанії є шанувальницею німецької марки з раннього віку, адже її дядько протягом 50 років займався ремонтом та реставрацією класичних Porsche.

[ + – ] Глазур виконана у фірмових кольорах з палітри Porsche Фото: Porsche

Першу партію випустили до Дня морозива, який у США відзначають у третю неділю липня (17 липня цього року). Морозиво ретельно підібрали у такий спосіб, щоб відтворити фірмові кольори кузова різних моделей Porsche.

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Створено п'ять сортів морозива Porsche:

Зелене Mint Green (колір Porsche 911) — пломбір із м'ятним печивом та білим шоколадом;

Червоне Strawberry Red (колір Porsche 356) — сирне морозиво зі шматочками полуниці та полуничної глазурі;

Шоколадне Macadamia Metallic (колір Porsche 911 Turbo) — пломбір із горішками макадамії у шоколадній глазурі;

Рубінове Frozen Berry Metallic (колір Porsche Taycan) — заморожений сік ожини у шоколадній глазурі;

Жовте Lime Gold Metallic (колір Porsche Boxster) — пломбір зі смаком лайма в карамельній глазурі.

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