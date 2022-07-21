Экстремальный шиномонтаж: механики за минуту заменили колесо на движущемся авто (видео)

Итальянцы Мануэль Золдан и Джанлука Фолько смогли поменять колесо на авто в движении. Чтобы совершить трюк, автомобиль пришлось поставить на два колеса и постоянно поддерживать равновесие.

В Италии установлено очень необычное достижение. Команда механиков смогла заменить колесо автомобиля, который пребывал в движении. На это им понадобилась 1 минута и 17,6 секунд. Видео необычного трюка опубликовали на официальном Youtube-канале Книги рекордов Гиннеса.

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Итальянские механики Мануэль Золдан и Джанлука Фолько улучшили предыдущее достижение на 13 секунд, что было зафиксировано экспертами Книги рекордов Гиннеса. Для замены колеса они выбрали старый седан BMW 3 Series E46.

[ + – ] Предыдущее достижение улучшено на 13 секунд

Поначалу оба механика были в автомобиле, а затем BMW заехал на специальный трамплин и стал на два колеса. Джанлука Фолько выбрался из машины через окно и начал менять правое переднее колесо на ходу. Для удобства запаску прикрепили к боковине BMW.

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Все это время Мануэлю Золдану пришлось кружить на малой скорости по специальной арене и поддерживать равновесие, чтобы автомобиль оставался на двух колесах. Команда успешно справилась с непростой задачей.

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