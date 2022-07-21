Екстремальний шиномонтаж: механіки за хвилину замінили колесо на авто, що рухається (відео)
Італійці Мануель Золдан і Джанлука Фолько змогли поміняти колесо на авто в русі. Щоб зробити трюк, автомобіль довелося поставити на два колеса та постійно підтримувати рівновагу.
В Італії встановлено дуже незвичне досягнення. Команда механіків змогла замінити колесо автомобіля, який перебував у русі. На це їм знадобилася 1 хвилина та 17,6 секунди. Відео незвичайного трюку опублікували на офіційному YouТube-каналі Книги рекордів Гіннеса.
Італійські механіки Мануель Золдан і Джанлука Фолько покращили попереднє досягнення на 13 секунд, що було зафіксовано експертами Книги рекордів Гіннеса. Для заміни колеса вони вибрали старий автомобіль BMW 3 Series E46.
Спочатку обидва механіки були в автомобілі, а потім BMW заїхав на спеціальний трамплін і став на два колеса. Джанлука Фолько вибрався з машини через вікно та почав міняти праве переднє колесо на ходу. Для зручності запаску прикріпили до боковини BMW.Важливо
Весь цей час Мануелю Золдану довелося кружляти на малій швидкості спеціальною ареною тапідтримувати рівновагу, щоб автомобіль залишався на двох колесах. Команда успішно впоралася з непростим завданням.
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