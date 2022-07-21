Екстремальний шиномонтаж: механіки за хвилину замінили колесо на авто, що рухається (відео)

Італійці Мануель Золдан і Джанлука Фолько змогли поміняти колесо на авто в русі. Щоб зробити трюк, автомобіль довелося поставити на два колеса та постійно підтримувати рівновагу.

В Італії встановлено дуже незвичне досягнення. Команда механіків змогла замінити колесо автомобіля, який перебував у русі. На це їм знадобилася 1 хвилина та 17,6 секунди. Відео незвичайного трюку опублікували на офіційному YouТube-каналі Книги рекордів Гіннеса.

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Італійські механіки Мануель Золдан і Джанлука Фолько покращили попереднє досягнення на 13 секунд, що було зафіксовано експертами Книги рекордів Гіннеса. Для заміни колеса вони вибрали старий автомобіль BMW 3 Series E46.

[ + – ] Попереднє досягнення покращили на 13 секунд

Спочатку обидва механіки були в автомобілі, а потім BMW заїхав на спеціальний трамплін і став на два колеса. Джанлука Фолько вибрався з машини через вікно та почав міняти праве переднє колесо на ходу. Для зручності запаску прикріпили до боковини BMW.

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Весь цей час Мануелю Золдану довелося кружляти на малій швидкості спеціальною ареною тапідтримувати рівновагу, щоб автомобіль залишався на двох колесах. Команда успішно впоралася з непростим завданням.

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