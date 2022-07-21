Повышение курса доллара в Украине: как изменятся цены на топливо

Рост курса доллара в Украине не обязательно приведет к подорожанию топлива. На рынке есть все предпосылки, чтобы цены на АЗС остались стабильными.

Резкое повышение официального курса доллара в Украине приведет к росту цен на многие импортные продукты, однако стоимость топлива может остаться на прежнем уровне. Так считает директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

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По словам Сергея Куюна, поначалу он прогнозировал рост цен на АЗС – считал, что дизель при таком курсе валют подорожает примерно до 60-62 гривен за литр, а литр бензина будет стоить 55-57 гривен. Однако затем эксперт пообщался с импортерами топлива и скорректировал свой прогноз.

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Выяснилось, что средние таможенные цены на бензин и дизель в июле оказались завышенными. Обусловлено это тем, что импортеры вернулись к практике оставлять часть своей прибыли за рубежом.

Если с учетом этого факта рассчитывать стоимость топлива в Украине по формуле государственного регулирования цен, то даже после повышения курса доллара сразу на 25% она не должна возрасти. К тому же, следует взять во внимание тот факт, что в последнее время цены на нефть в мире пошли вниз. Так что есть все шансы, что ценники на АЗС останутся неизменными.

Ранее Фокус сообщал, что в условиях подорожания и дефицита нефтепродуктов в Украине участились случаи воровства топлива прямо из бака авто.