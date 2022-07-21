Підвищення курсу долара в Україні: як зміняться ціни на пальне

Зростання курсу долара в Україні не обов'язково призведе до подорожчання палива. На ринку є всі передумови, щоб ціни на АЗС залишилися стабільними.

Різке підвищення офіційного курсу долара в Україні призведе до зростання цін на багато імпортних продуктів, проте вартість палива може залишитися на колишньому рівні. Так вважає директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

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За словами Сергія Куюна, спочатку він прогнозував зростання цін на АЗС – вважав, що дизель за такого курсу валют подорожчає приблизно до 60-62 гривень за літр, а літр бензину коштуватиме 55-57 гривень. Проте потім експерт поспілкувався з імпортерами палива та скоригував свій прогноз.

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З'ясувалося, що середні митні ціни на бензин і дизель у липні виявилися завищеними. Зумовлено це тим, що імпортери повернулися до практики залишати частину свого прибутку за кордоном.

Якщо з огляду на цей факт розраховувати вартість палива в Україні за формулою державного регулювання цін, то навіть після підвищення курсу долара відразу на 25% вона не повинна зрости. До того ж, варто зважити на той факт, що останнім часом ціни на нафту у світі пішли вниз. Отже, є всі шанси, що цінники на АЗС залишаться незмінними.

Раніше Фокус повідомляв, що в умовах подорожчання та дефіциту нафтопродуктів в Україні почастішали випадки крадіжки палива прямо з бака авто.