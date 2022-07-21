Агрессивный дизайн и 3,5 с до сотни: Hyundai готовят сверхмощный электроспорткар (фото)
Электрокар Hyundai Ioniq 6 N оснастят 585-сильной установкой, позволяющей развивать скорость свыше 250 км/ч. Седан получит агрессивный обвес и огромное заднее антикрыло.
Новейший электромобиль Hyundai Ioniq 6 получит сверхмощную спортивную версию. Заряженный седан должны представить в 2023 или 2024 году. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Новый Hyundai Ioniq 6 N получит силовую установку от Kia EV6 GT. Это значит, что его оснастят двумя моторами суммарной мощностью 585 л. с. и с крутящим моментом в 740 Н∙м. Кроме того, установят специальный синтезатор, воссоздающий звук бензинового двигателя.
Разгон до 100 км/ч займет примерно 3,5 с, а максимальная скорость превысит 250 км/ч. Аккумуляторная батарея останется стандартной (емкостью 77,4 кВт∙ч), то есть запас хода составит около 600 км. Подзарядить электрокар Hyundai в быстром режиме на 80% можно будет всего за 18 минут.Важно
Также известно, что полный привод дополнят электронным самоблокирующимся дифференциалом. Замедлять его будут огромные тормоза диаметром 400 мм.
Дизайн Hyundai Ioniq 6 N будет выдержан в духе недавно представленного концепт-кара RN22e. Прототип намекает, что спортивный седан будет весьма агрессивным на вид – с огромным передним воздухозаборником, аэродинамическим обвесом, расширенными крыльями и большим задним антикрылом.
Ранее Фокус сообщал, что Hyundai также выпустят компактный городской электромобиль. ОН будет стоить около 20 000 евро.