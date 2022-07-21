Агресивний дизайн та 3,5 с до сотні: Hyundai готують надпотужний електроспорткар (фото)

Електрокар Hyundai Ioniq 6 N оснастять 585-сильною установкою, що дозволяє розвивати швидкість понад 250 км/год. Седан отримає агресивний обвіс та величезне заднє антикрило.

Новий електромобіль Hyundai Ioniq 6 отримає надпотужну спортивну версію. Заряджений седан мають представити у 2023 чи 2024 році. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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[ + – ] Седан отримає агресивний аеродинамічний обвіс Фото: Hyundai

Новий Hyundai Ioniq 6 N отримає силову установку від Kia EV6 GT. Це означає, що його оснастять двома двигунами сумарною потужністю 585 к. с. і з крутним моментом 740 Н∙м. Крім того, встановлять спеціальний синтезатор, який відтворює звук бензинового двигуна.

[ + – ] Електрокар отримає два двигуни сумарною потужністю 585 к. с. Фото: Hyundai

Розгін до 100 км/год займе приблизно 3,5 секунди, а максимальна швидкість перевищить 250 км/год. Акумуляторна батарея залишиться стандартною (місткістю 77,4 кВт∙год), тобто запас ходу становитиме близько 600 км. Підзарядити електрокар Hyundai у швидкому режимі на 80% можна буде лише за 18 хвилин.

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Також відомо, що повний привід доповнять електронним диференціалом, що самоблокується. Уповільнюватимуть його величезні гальма діаметром 400 мм.

[ + – ] Ззаду з'явиться величезне антикрило Фото: Hyundai

Дизайн Hyundai Ioniq 6 N буде витриманий у дусі нещодавно представленого концепт-кара RN22e. Прототип натякає, що спортивний седан буде вельми агресивним на вигляд — з величезним переднім повітрозабірником, аеродинамічним обважуванням, розширеними крилами та великим заднім антикрилом.

Раніше Фокус повідомляв, що Hyundai також випустять компактний міський електромобіль. Він коштуватиме близько 20 000 євро.